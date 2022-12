Vega: «Esta ruptura es una estrategia de Marco Aurelio para extender su marca»

El edil del PP que ha desoído a la dirección insular de su partido y que ha decidido quedarse en el gobierno local de Santa Lucía de Tirajana, Sergio Vega, desvela que la ruptura del tripartito estaba decidida desde hace meses.

«Es una estrategia de Marco Aurelio Pérez (consejero del PP en el Cabildo) para extender y fortalecer su marca, Agrupación de Vecinos (AV), en este municipio». Y dice que a ese plan se han sumado dos personas más, el presidente de la gestora insular del PP Miguel Jorge Blanco y el otro concejal del PP en Santa Lucía, Marcos Rufo.

En ese sentido, el voto en contra de los presupuestos de 2023 por parte de Rufo no fue sino «la escenificación de una hoja de ruta marcada, no por el PP, sino por estas tres personas, que tienen una estrategia para unirnos a otra formación política, a AV», apuntó también en declaraciones a Maspalomas News. La consigna pasa «por salirse del pacto de gobierno, unirnos a un grupo de la oposición y facilitar el entendimiento de cara a las elecciones».

«El congreso es una excusa»

«El congreso (en alusión al llamado congreso del lujo, que costó 500.000 euros y que cofinanció Santa Lucía) es una excusa, del que yo me he desmarcado, porque me pareció lamentable, pero la ruptura ya estaba decidida desde antes», aseguró. Por tanto, insiste, ni el congreso ni los presupuestos fueron los verdaderos motivos de la salida del PP del pacto, sino un acuerdo de cara a las próximas elecciones con AV.

«Hace unos meses escuché el rumor y trasladé mi inquietud al presidente insular, pero es que a día de hoy hay un acuerdo o preacuerdo», subrayó a la web Maspalomas News y a Radio Faro. Vega se opone tajante a ese acuerdo, primero, porque asegura que siempre ha defendido la independencia del PP de Santa Lucía, del que asumió la presidencia en noviembre de 2021, y segundo, porque conoce a AV y no le gusta como trabaja. «La fusión implicaría que otra formación nos fagocite, cuando el PP puede ir en solitario«.

Con todo, lo que más ha disgustado a Vega y al PP local es que «lo han estado haciendo sin contar con el PP de Santa Lucía». «No nos han explicado por qué, han estado invitados y no han querido venir. Han actuado a espaldas de este presidente y del PP local, de manera oscura y torticera, de ahí que les he trasladado que es una falta de respeto».

Relaciones rotas entre Rufo y Vega desde hace meses

¿Y por qué sigue en el gobierno? «Porque dimos la palabra de llegar hasta mayo, por un compromiso con la estabilidad y la gobernabilidad del municipio». En ese sentido, entiende que votar en contra de los presupuestos perjudica a la ciudadanía. «Yo no podía, mi conciencia no me lo permite, no se puede jugar con esas cosas».

En estas declaraciones también reveló que hacía meses que Rufo y él no se llevaban y que, además, hizo llegar al partido sus dudas respecto a su gestión de las cuentas del partido. «A día de hoy, de hecho, no me ha dado acceso a las cuentas ni al libro de registros».

El PP le comunica por burofax que ha de dejar el gobierno local

La dirección insular del PP ha dejado claro que este partido ya no forma parte de la alianza de gobierno con NC y La Fortaleza en Santa Lucía y que, por tanto, ha instado a sus dos concejales en el municipio a dejar sus responsabilidades en el ejecutivo.

Comoquiera que Vega no ha seguido esas directrices, el PP le remitió ayer un burofax en el que le insiste: ha de salir del pacto. «Sé a lo que me expongo, pero la decisión está tomada, no me parece serio que se rompa un pacto por intereses partidistas».