Vecindario acoge la Feria del Sureste más larga

El ritmo este jueves en la Avenida de Canarias era frenético. Decenas de operarios ultimaban los trabajos de montaje de las más de 150 casetas que formarán parte este fin de semana de la Feria del Sureste y también de sus instalaciones de servicio. Nada puede fallar.

163 artesanos, productores y ong mostrarán lo mejor de sus trabajos a las más de 100.000 personas que se espera que acudan a verlos. Este evento que organiza la Mancomunidad del Sureste es el mayor escaparate artesanal y de productos kilómetro cero de la isla.

Los extremos de la feria distan 600 metros, lo que convierten a esta edición, la segunda de este año en la comarca, en la de mayor longitud de cuantas se han celebrado hasta ahora. Los estand ocuparán todo el tramo peatonal de la Avenida de Canarias, entre el cruce con la calle Blas Pascal y la intersección con la de Angostura.

1.500 metros de recorrido en la feria

Dado que para visitar la feria, los asistentes deberán pasearla por ambos lados, y hay otras localizaciones previstas como la muestra de animales, Rafael Sánchez, gerente de la Mancomunidad, calcula que el encuentro ofrece en esta edición 1.500 metros de recorrido, más del doble que el habitual.

Cober

No tan lejos de la Avenida de Canarias, en el edificio que sirve de sede a la Fundación para la Promoción de la Formación y el Empleo, que depende del Ayuntamiento de Ingenio, el alumnado de la Escuela Municipal de Cocina y Hostelería se bate el cobre para preparar los miles de elaboraciones y cócteles de las degustaciones gratuitas que ofrecerá Ingenio en la carpa institucional donde estarán los tres municipios.

Cober

Los que colaboran con la feria son cuatro PFAE (proyectos de formación en alternancia con el empleo), que son los que conforman esta escuela, dos en el turno de mañana y dos en el de tarde, dos de cocina y repostería y dos de bar y cafetería en la hostelería. Son Ágape y Aría, estos dos de Garantía Juvenil, destinado a desempleados de menos de 30 años, y Arión y Aricia, para mayores de 30. En total, suman 60 alumnos y alumnas.

Los de cocina, Ágape y Arión, preparan las elaboraciones, tanto saladas como dulces. Cada PFAE tiene su propio listado de canapés. Mientras, los de bar, Aría y Aricia, asumen dos tareas: hacen los cócteles y luego lo servirán todo.

Exquisiteces

No es la primera vez que practican en la calle. Ya prestaron sus servicios para la primera edición de la feria de este año, como recuerda Mónica González, directora del PFAE Ágape. «Ahora los coge con más experiencia; solo hay que ver las elaboraciones». Falsa aceituna negra, sablé de queso y semillas de girasol, canastilla de lingote de cochino negro, rocas de cereales con chocolate o 'arbolillos de pantana, llegando la Navidad' son algunas de sus exquisiteces.

Vídeo. Un alumno prepara uino de los mojitos que se servirán en la feria. / Cober

No le irán a la zaga los cócteles. Uno de los PFAE elaborará cuatro tipos: sangría, tropical, mojito y green very well, todos sin alcohol y todos igual de tentadores; una jugosa mezcla de zumos, frutas, refrescos y azúcar, según el caso. Miriam Morales, que forma parte del equipo docente de los PFAE, en concreto, de los de bar y cafetería, explica que la organización ha previsto que cada turno prepare 3.000 elaboraciones de canapés y de cócteles para cada día, 1.500 cada PFAE, aunque el que se encargue del domingo hará 2.500.

Moisés Román, del Aría, no le tiene miedo al estrés de estos días. Le compensa que «la gente suele salir contenta», apunta este joven de 26 años que solo habla maravillas de lo «gratificante» y «completo» que está siendo el PFAE. Se toma la feria como un paso más en su aprendizaje. Es un encuentro que no solo conecta a productores y vendedores, sino que también sirve de escuela para quienes aspiran a labrarse un futuro.

Con Los Gofiones, Los Sabandeños, Arístides y Los Coquillos

La Feria del Sureste congregará a 111 artesanos, 36 productores agroalimentarios, 10 agricultores y 6 ONG, es decir, más de 160 participantes de la comarca que ocuparán los 150 puestos en los que darán a conocer los mejores productos km 0 cultivados y elaborados en el sureste.

Además, durante los tres días de feria, las parrandas recorrerán los estand para animar a los visitantes, y los más pequeños podrán entretenerse con el Cancionero Isleño, que ofrecerá doce funciones durante el fin de semana, y la muestra ganadera, siempre atractiva para jóvenes y adultos.

Los juegos tradicionales también estarán presentes, con muestras en las tardes de viernes y sábado y en las mañanas del sábado y domingo. Vuelve 'Cocinando el Sureste', con catas de vinos y quesos, de aceites y repostería, de quesos y panes… con los mejores profesionales de la restauración de la zona.

Y la guinda del pastel la ponen las actuaciones musicales que tendrán lugar en el escenario central de la feria: Los Gofiones (domingo, de 12.00 a 13.30), Los Sabandeños (este sábado, de 20.00 a 21.30) y el verseador Yeray Rodríguez (domingo, de 14.00 a 15.00) repiten en esta edición en la que también participan Los Coquillos (mañana, de 21.30 a 23.00), Vocal7 (este viernes, de 20.00 a 21.30), Arístides y 101 Grand Brass (este viernes, de 21.30 a 23.00); y una entrega de distinciones a tres productores y artesanos destacados (domingo, 13.30-14.00).