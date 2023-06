«Vamos a trabajar para dar calidad a los vecinos dentro de la administración»

La unión de UxGC (2 concejales y 664 votos), PSOE (2 concejales y 546 votos), CC (2 concejales y 539 votos) y PP (1 concejal y 456 votos) conforma el gobierno local de Firgas. Estabilidad, participación ciudadana y política social son sus apuestas.

–¿Cómo se explica que el PSOE, la tercera fuerza más votada de Firgas, ostente la Alcaldía?

–En política la cuestión es sumar y llegar a acuerdos. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos reunido cuatro fuerzas políticas y hemos llegado a unos acuerdos.

–¿Y qué es lo que les ha unido?

–Nos une Firgas y una forma diferente, más participativa, más social. Eso nos une.

–Pero el PSOE formó parte del anterior grupo de gobierno junto a Comfir-NC. ¿Por qué no fue posible reeditar ese pacto?

–Nosotros (PSOE) hicimos un pacto de estabilidad para cuatro años, es lo que firmamos y es lo que llevamos a cabo. Lo que pasó es que como en todos los matrimonios los comienzos son bonitos, pero quizás en el último año cambió (Comfir-NC) y entraron en modo elecciones. Y en el PSOE pensamos que se nos debe valorar por nuestra gestión, atendiendo a las personas. Hubo un cambio, no compartíamos ese modelo, hicimos un pacto para Firgas de cuatro años por la estabilidad municipal que no hubo anteriormente. Y ese pacto lo cumplimos durante cuatro años, nos gustara o no, y lo llevamos hasta el final.

–Pero a un sector de la población de Firgas le sorprendió este pacto, además de asustarle que volvieran los tiempos de inestabilidad, mociones de censura y escándalos en el Ayuntamiento.

–Eso es pasado. Con el PSOE, teniendo oportunidad de gobernar, se acabaron las mociones de censura. El mandato 2015-2019 el PSOE entró en el gobierno, hubo problemas internos en CC, y nosotros seguimos adelante, llegamos hasta el final. Y en 2019-2023 también dimos estabilidad. O sea, quien no ha pegado una moción de censura ha sido el PSOE. Porque si hablamos de Comfir-NC, si no me equivoco, han estado presentes en dos mociones de censura, el exalcalde Jaime Hernández.

–¿Y confía plenamente en sus socios de gobierno?

–Sí, tenemos comunicación directa diaria. Estamos siempre en contacto, respetándonos y dejando trabajar.Aquí nadie quiere protagonismo, cada uno va a trabajar en sus áreas y todos tenemos que conocer lo que se está haciendo de tal manera que les podamos contestar a los vecinos qué se está haciendo. Es un solo gobierno sólido, esto no es un reino de taifas donde cada uno tiene su concejalía, no. Somos transversales y todos dependemos de todos.

–¿Qué se han encontrado? ¿Cuáles es la principal necesidad de Firgas y de su gente?

–Lo principal es arreglar nuestra casa por dentro. Tenemos un problema de personal, y es por donde vamos a empezar. No podemos dejar a un lado el mantenimiento, el día a día, las averías, baches, aceras, alumbrado... Pero donde vamos a enfocar nuestro primer año va a ser en terminar los proyectos en curso, no vamos a dejar de ejecutar los proyectos. Aunque habrá alguno sin licitar ni ejecutar en el que no estemos de acuerdo. Pero vamos a trabajar en darle calidad a nuestros vecinos dentro de la administración. Ya tenemos casi seguro cubierto para dentro de unos meses el puesto de interventor/a; y casi seguro tendremos un nuevo agente de policía.

–Adecuar la administración municipal primero, ¿y lo segundo?

–Pues nos iremos a los proyectos que necesita Firgas, proyectos con participación ciudadana. De hecho, ya hemos tenido una reunión para preparar las fiestas con los colectivos del municipio, y sobre las ideas aportadas trabajamos ya.La participación ciudadana tiene que ser el eje principal de este gobierno.

–¿Se ha gobernado hasta ahora de espaldas al pueblo?

–Ha fallado la participación ciudadana, no hemos contado con nuestro vecinos y vecinas.

–¿Y cuáles son las principales quejas de esos vecinos? ¿Hay dos Firgas, el casco y los barrios?

–Eso siempre ha sido una reclamación de los barrios, que siempre alegan que se trabaja solo en el casco. Yo soy de barrio, de La Caldera, y sí, no tiene plaza, ni tiene cancha, nada donde los jóvenes puedan jugar. Hay que hacer muchas más inversiones en los barrios, sin olvidar el casco. Y también queremos trasladar la cultura y el deporte a los barrios.

–¿Y cómo es vivir en Firgas? ¿Se ha convertido en una ciudad dormitorio?

–Hay una parte que sí . Las personas que han venido nuevas a vivir a Firgas, un pueblo tranquilo. Pero también hay vida, desde por la mañana; los fines de semana; hay visitas turísticas;y funcionan y tienen movimiento los bares y restaurantes. Dormitorio no es. Pero sí nuestra idea es contar con la ciudadana y ver qué proyectos necesitan y qué piensan los vecinos que se necesita para seguir creciendo.

–Para dinamizar siempre hace falta dinero, ¿cómo está el Ayuntamiento de presupuesto?

–Siempre que se pueda vamos a recurrir a ayudas externas, vamos a tocar en las puertas para conseguir subvenciones y seguir creciendo como pueblo. Pero también las arcas municipales tienen dinero gracias a ese plan de ajuste que tuvimos y que por el techo de gasto no se podía tocar. Gracias a eso, a anteriores mandatos, fue creciendo el dinero en el banco; y gracias a eso se pagó una deuda, sobre todo un préstamo de 2007 que nos comía a intereses. Y los préstamos ICO que se pidieron en 2012 para pagar las facturas que estaban en los cajones.

–¿Quedan facturas en los cajones?

–Pues sí, hay facturas en los cajones. No están cuantificadas, hemos pedido a cada departamento que haga una relación de facturas, algunas de 2022, de 2021, que están pendientes de fiscalización. Estamos cortos de personas y a veces hay que comparar lo urgente y no puede ser que generemos gasto y no paguemos.

–Ha llegado a decir que no hay dinero para tornillos.

–Hay una licitación de ferretería y de material de oficina, por año unos 12.000 euros al año. Ya se consumió lo que había para el año. Cuando licitamos algo no podemos gastar más de lo que dice el contrato, con el 10% de ampliación.

–¿Mala gestión o falta de previsión?

–No quiero meterme con el anterior gobierno. No fue falta de previsión. Fue quizás que estos últimos seis meses estaban en modo elecciones y no se pensó en lo que se compraba.