Valsequillo y Telde, los consistorios que más tarde pagan a sus proveedores

Los ayuntamientos de Valsequillo, Telde y San Bartolomé de Tirajana son los que más tardaban en pagar a sus proveedores al cierre del ejercicio de 2023. Ese plazo medio al acabar el último diciembre era de 178,81 días en el primer caso, de 154,45 en el segundo y de 83,94 jornadas en el tercero, con la particularidad de que en Valsequillo tal periodo casi se había duplicado en relación a diciembre de 2022, mientras que en Telde se había incrementado en torno a dos meses y en San Bartolomé de Tirajana se había reducido en dos semanas.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, Valsequillo acabó el año pasado casi triplicando el plazo máximo legal establecido por la ley, que es de 60 días, para pagar a sus proveedores después de la fecha de recepción de las mercancías o la prestación de servicios contratados. En el caso de productos de alimentación frescos y perecederos, este plazo máximo no puede superar las 30 jornadas.

Además, a lo largo de 2023 el consistorio valsequillero habría incrementado ese plazo medio desde los 93,86 días que tardaba en diciembre de 2022 hasta los 178,81 que empleaba 12 meses más tarde. El aumento es de 84,95 jornadas, casi tres meses, a lo largo del ejercicio.

La corporación teldense, por su parte, acabó el último ejercicio anual tardando en pagar, siempre de media, más del doble (multiplica por 2,57 el plazo anterior) el periodo máximo legal y sería la segunda administración local de Gran Canaria en la que más se incrementó ese tiempo durante 2023, pasando de 90,61 días en diciembre de 2022 hasta 154,45 un año después. Son 63,84 más.

Las arcas municipales de San Bartolomé de Tirajana, por el contrario, lograron reducir el periodo medio de pago en 17,90 días, algo más de dos semanas, al bajarlo desde los 101,84 que empleaba un año antes hasta los 83,94 que tardaba en diciembre de 2023.

El mayor descenso en el plazo medio de pago se produjo, sin embargo, en Valleseco, que había cerrado 2022 tardando 132,22 días en abonar a sus proveedores los servicios prestados -aunque el dato oficial no era real y obedecía a un error en su comunicación por parte del Ayuntamiento-. Un año después tardaba 6,61 jornadas en hacerlo.

Menos de una octava parte

También es notable la reducción lograda por el Consistorio de Las Palmas de Gran Canaria, que de 100,09 días ha bajado a 12,18, esto mes, a menos de una octava parte. Dicho de otro modo, de tardar más de tres meses ha pasado a emplear menos de dos semanas.

Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria. C7

Es asimismo significativa la reducción lograda por las arcas de Santa Brígida, que han acortado ese periodo a lo largo del año pasado desde 101,31 hasta 24,26 jornadas, es decir, a menos de una cuarta parte.

Aunque menores en número de días son destacables los recortes conseguidos en el pago a proveedores por los ayuntamientos de La Aldea de San Nicolás, Firgas y Teror.

En el primero ese plazo ha menguado a menos de una séptima parte porque ha bajado desde 24,72 hasta 3,29 jornadas, lo que representa menos de una séptima parte. En el segundo se ha reducido desde los 77,77 días que tardaba en abonar en diciembre de 2022 hasta los 45,41 que empleaba un año más tarde. Son tres semanas menos de media. En el tercero el plazo se ha recortado de 37,10 a 13,69 días, casi una tercera parte.

Merece también resaltar la positiva evolución en el pago a proveedores que ha experimentado el Ayuntamiento de Arucas porque ha reducido ese plazo medio a menos de la mitad a lo largo del año pasado, pasando de 25,70 a 10,56 días.

Por último, durante 2023 acortaron el periodo medio de pago los consistorios de Agüimes, de 48,06 a 36,79 días: Ingenio, de 27,03 a 18,61; Guía, de 23,27 a 17,72; Agaete, de 40,04 a 38,73; y Gáldar, de 26,94 a 25,84 jornadas de media.

Tejeda y San Mateo pagan más rápido

El Ayuntamiento de Tejeda es el que menos tiempo tarda de media en abonar a sus proveedores las mercancías y servicios prestados, apenas 0,26 días en diciembre de 2023. A lo largo del año pasado redujo ese plazo porque 12 meses antes tardaba 0,56 jornadas.

De este modo Tejeda ha adelantado a San Mateo en esta clasificación, que el Consistorio veguero lideraba en diciembre de 2022. En este caso el periodo medio de abono a los proveedores ha aumentado levemente pero sigue siendo inferior a un día porque ha pasado de 0,41 a 0.72 jornadas. Es la segunda corporación local de la isla que paga más rápidamente.

Francisco Perera, alcalde de Tejeda, en la entrada a las oficinas municipales. C7

Por el contrario, el ayuntamiento del municipio menos poblado, Artenara, que era el tercero que antes abonaba, ha caído varias posiciones en este ranking, siendo adelantado por La Aldea, Valleseco, Arucas y La Palmas de Gran Canaria. Durante el año pasado el consistorio cumbrero aumentó el periodo que tarda en pagar de 9,41 a 16,23 días, casi el doble.

En estas comparaciones no entran los ayuntamientos de Moya y Mogán, en el primer caso porque no constan sus datos correspondientes a diciembre de 2023 y en el segundo porque no obran sus cifras en el informe del Ministerio de Hacienda de un año antes. Moya tardaba 23,27 jornadas de media en abonar a sus proveedores en diciembre de 2022 y Mogán 20,60 días en diciembre de 2023.

Falta por citar el caso de Santa Lucía de Tirajana, que ha aumentado el plazo de 42,18 a 47,12 días.