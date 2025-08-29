Valsequillo, punto de encuentro de cuatro continentes El municipio acoge el XI Encuentro Intercultural este sábado 30 de agosto en el barrio de La Barrera

Colombia, Venezuela, Ucrania, Filipinas, Maruecos o Senegal son solo algunos de los países que estarán representados este sábado en el XI Encuentro Intercultural que se celebra en el barrio de La Barrera, en Valsequillo.

Un año más, el municipio se transformará en un vibrante escenario de culturas con la celebración de este evento cuyo lema este año es 'Tejiendo culturas, uniendo caminos'. Será una jornada de celebración de la diversidad y la convivencia organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Vecinos El Cristo de La Barrera y que cuenta con financiación del Cabildo.

La Parranda Medio Jigo P'al Kilo será la encargada de abrir esta edición tras el pasacalle que recorrerá la arteria principal del barrio para anunciar el inicio de este encuentro que se prolongará hasta la medianoche. La jornada ofrecerá un variado programa de actividades diseñadas para unir a residentes y visitantes, fomentando el respeto mutuo a través de la cultura, la gastronomía y la música.

Los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en un festival de sabores y sonidos de diferentes partes del mundo. Y es que en esta edición se darán cita grupos folclóricos y colectivos que representarán a más de una veintena de países de continentes como América, África, Asia y Europa, en una muestra del respeto a la diversidad internacional y a la interculturalidad que son seña de Valsequillo.

«Esta iniciativa no solo enriquece el tejido social del municipio, sino que también posiciona a Valsequillo como un ejemplo de integración y multiculturalidad en Gran Canaria» ha dicho sobre esta iniciativa el concejal de Cultura del Ayuntamiento, José Juan Pérez.

Con esta nueva edición, el Encuentro Intercultural refuerza su misión de ser un espacio donde las diversas comunidades pueden compartir sus tradiciones y fortalecer los lazos vecinales.

