Valsequillo da el paso decisivo para culminar las obras del Centro de Formación y Tecnificación Deportiva

El Ayuntamiento de Valsequillo ha dado un paso decisivo hacia la culminación de una de sus infraestructuras deportivas más importantes. Este pasado jueves el pleno municipal aprobó, de manera extraordinaria y urgente, el proyecto para la 'Finalización de las obras del Centro de Formación y Tecnificación Deportiva', con una inversión de 2.989.619,72 euros. En el centro de tecnificación no solo contará con una pista polideportiva completamente nueva si no que será posible la realización de diversos eventos dentro del municipio, todo acorde a la normativa existente, totalmente eficiente y con novedosas tecnologías y materiales que hagan el espacio más confortable. De hecho, se ha proyectado para que sea respetuoso con el entorno y que cumpla y responda a las expectativas de usuarios y trabajadores.

El acceso se plantea por la cancha de fútbol en la esquina sur-este, donde se encontrará el centro de control y una zona de cafetería y venta de snacks, una vez dentro, se encontrará la cancha deportiva y los espacios administrativos. Desde ahí, se podrá bajar, como usuarios, una rampa hacia los vestuarios, salas técnicas, cuartos de los equipos y almacenes, o bien acceder a las gradas como público. Pasado el control, también podemos acceder al nivel de salas de formación y oficinas de la planta alta, donde también se ubicará una sala de eventos y conferencias.

El proyecto contempla también que desde el sótano haya una rampa con salida directa al exterior que sirva, a su vez, para la evacuación de los ocupantes en caso de incendio y para el acceso directo de mercancías, material, equipos, etc. Para el alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Atta, «la finalización de estas obras es un objetivo prioritario para el municipio, buscando dotar a Valsequillo de una infraestructura clave para la promoción del deporte y la formación de sus jóvenes talentos». Un proyecto que cuenta con financiación del Plan Adicional de Inversiones del Cabildo de Gran Canaria.