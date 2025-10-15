Valsequillo lidera el reconocimiento a la mujer rural

CANARIAS7 Valsequillo Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria reunió este miércoles en el Área Recreativa El Troncón a mujeres rurales de Valsequillo, Firgas, Gáldar y Teror para celebrar su papel esencial en el desarrollo sostenible y la identidad de las comunidades canarias. El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, Francisco Atta, junto a las concejalas de Igualdad de Firgas, Gáldar y Valsequillo, le dieron la bienvenida a las más 80 personas que se han unido hoy en la localidad para disfrutar de esta jornada que comenzó con un desayuno de productos locales para reconocer el trabajo de productoras y productores, destacando el queso de Valsequillo. Las participantes han disfrutado de talleres de bienestar, autocuidado y expresión artística, creando un espacio dinámico para el crecimiento personal y la cohesión.

El objetivo central del encuentro es fomentar la conexión, el intercambio de conocimientos y la inspiración de nuevas iniciativas, sellando la jornada con un almuerzo de diálogo. Una actividad clave para tejer redes y afianzar la contribución de la mujer a la vida rural.