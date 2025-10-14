Valsequillo invertirá más de 300.000 euros en la renovación de once parques infantiles

CANARIAS7 Valsequillo Martes, 14 de octubre 2025, 17:14 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valsequillo ejecutará un Plan de Mejoras de los parques infantiles del municipio. El proyecto abordará la mejora de once parques infantiles de distintos barrios de la localidad con una inversión total que asciende a más de trescientos mil euros. Un plan que tiene como objetivo principal llegar a todos los barrios de Valsequillo para transformar y modernizar estas instalaciones.

En concreto, las actuaciones se realizarán en los parques infantiles de Era de Mota, Las Vegas, Luis Verde, Juan Gil (La Barrera), La Palma, Rincón de Tenteniguada y Las Chozas. Además, también se actuará en los parques situados en Camino Viejo, Lomitos de Correa, Los Llanetes y Tenteniguada.

«Hemos impulsado esta necesaria rehabilitación, tal y como nos habíamos comprometido, para garantizar que todos los parques sean más seguros, inclusivos y estimulantes para las familias de Valsequillo. Esta inversión es un compromiso firme con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, especialmente con los más pequeños», ha dicho la concejala de Obras Públicas, Fabiola Calderín.

Las actuaciones previstas, con un plazo de ejecución estimado de tres meses, se centrarán en dos ejes fundamentales: la mejora de la seguridad del pavimento y la renovación de los elementos de juego. La mayoría de los parques se beneficiarán de la sustitución de pavimentos desgastados, especialmente las losetas de caucho, por pavimento continuo de caucho de seguridad. Se instalarán o se sustituirán columpios, toboganes, balancines de muelles por otros más modernos.

En el barrio de la Era de Mota habrá una intervención significativa ya que incluye la demolición completa de la superficie debido a los daños causados por las raíces de un ficus, la colocación de una nueva capa de hormigón armado con fibras y la instalación de pavimento continuo de caucho y un pavimento deportivo, además de nuevos juegos. De hecho, la institución municipal ya aprobó en el pleno municipal el proyecto de «Mejoras en diferentes parques infantiles del municipio»: Una iniciativa que cuenta con financiación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria anualidad 2026. Un proyecto cuya ejecución de las obras comenzará en breve, transformando estos espacios de ocio en entornos modernos y seguros para el disfrute de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Valsequillo también ha anunciado los proyectos que la institución va a ejecutar con cargo a las bajas del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos anualidad 2025. Se trata de los proyectos de «Mejoras en la red de riego del Campo de Fútbol 11 José A. Atta» y la «Construcción de 24 nichos en el cementerio del casco de Valsequillo».

Con el primero se pretende garantizar la correcta conservación del campo de fútbol mediante la modernización de su sistema de riego, con la sustitución de tres aspersores del campo de fútbol 11 que se encontraban deteriorados y habían dejado de funcionar. Por otro lado, se dotará al cementerio municipal del Casco con 24 nuevos nichos. Esta construcción de nuevos nichos entra dentro del plan de mejora y mantenimiento de las instalaciones y servicios municipales