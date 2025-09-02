Valsequillo, capital mundial de los payasos del 5 al 11 de septiembre Este 2025 el festival reunirá compañías y artistas de Argentina, Dinamarca, Uruguay, Cabo Verde, Venezuela, Canadá, Barcelona, Murcia, Valencia y Canarias

Valsequillo recibirá del 5 al 11 de septiembre a los mejores artistas del panorama del clown internacional en la 19ª edición del Festival Internacional de Payasos de Valsequillo '3 Días de Farándula', evento que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo y que este año estará dedicado a la causa palestina.

El director insular de Cultura del Cabildo, Serafín Sánchez, y el edil del área de Valsequillo, José Juan Pérez, presentaron este martes el programa que, comandado por Luis Monzón, conocido artísticamente como el payaso Chincheta, volverá a llenar calles y plazas con el humor más universal.

Lo que comenzó hace casi dos décadas como un desvarío circense se ha convertido en una cita de referencia internacional, logrando aunar en el municipio a 15.000 personas en la pasada edición. Este 2025 reunirá compañías y artistas de Argentina, Dinamarca, Uruguay, Cabo Verde, Venezuela, Canadá, Barcelona, Murcia, Valencia y Canarias.

A partir del viernes 5 de septiembre el telón del festival se subirá oficialmente con la presentación del cartel dedicado a la memoria y trayectoria de Falo Sosa, artista plástico que recibirá el premio honorífico de esta edición a título póstumo.

Sánchez señaló que el festival, desarrollado hasta la fecha «con tesón y constancia», formula «un reconocimiento al mundo del clown, que emplea sus técnicas como un mecanismo de diálogo y crítica respetuosa y constructiva».

Pérez destacó que el evento es «un referente en el escenario de la cultura internacional que pone a Valsequillo en el centro del mundo del clown» e invitó al público «a sonreír en estos tiempos que corren. Nos hace falta», agregó.

Monzón aseveró que el festival se mantiene a duras penas y sorteando «piedras y palos a pesar de que es un evento consagrado en el contexto internacional que coloca a la cultura en un lugar prioritario». Así, se quejó de la poca aportación económica institucional, limitada a algo más de 14.000 euros.

«Es un festival pionero en Canarias que se mantiene gracias a la aportación del Cabildo y del Ayuntamiento, porque el Gobierno de Canarias no está, ni se le espera», dijo.

