Valsequillo arranca un ambicioso proyecto de mejora en sus vías La intervención cuenta con un presupuesto total de 303.694,18 euros y ha comenzado con una actuación clave para la seguridad de los vecinos de la zona de Pozo Moreno

CANARIAS7 Valsequillo Jueves, 2 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha dado luz verde al inicio del proyecto de 'Repavimentación y Mejora de la Seguridad Vial en varias calles del municipio' con el que se pretende garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar el firme en distintas zonas, tanto urbanas como rurales, de la localidad. La intervención, que cuenta con un presupuesto total de 303.694,18 euros, a cargo del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, ha comenzado con una actuación clave para la seguridad de los vecinos de la zona de Pozo Moreno, ubicada en el barrio de Lomitos de Correa; la construcción de un muro de hormigón ciclópeo en un tramo de la calle.

La concejala de Obras Públicas, Fabiola Calderín, ha señalado que «la calle Pozo Moreno presentaba un tramo sin contención, lo que generaba un desprendimiento paulatino de material y esto nos estaba generando una vía con problemas de seguridad». Para solventar este problema estructural, el proyecto contempla la ejecución de un muro de hormigón ciclópeo a lo largo de 12 metros de longitud, con una altura media de 1 metro y un espesor de 30 cm en su coronación. Esta obra está diseñada para contener la vía y restaurar la seguridad de la zona.

La obra de Pozo Moreno es una de las actuaciones singulares dentro de un plan más amplio que se extenderá por diversos barrios de Valsequillo. El proyecto se centra en dos grandes objetivos: la repavimentación de superficies muy deterioradas y la reparación estructural de vías con problemas de estabilidad. Entre las calles y áreas que se beneficiarán de las mejoras se encuentran: la Urbanización El Pedregal, la calle Párroco Teodoro Rodríguez (donde se reparará un hundimiento con relleno de hormigón), la calle El Risco, la calle Isla de La Graciosa, la calle Fernández Galar, las calles Balos y Casa Quema. Además, se tratará un talud y un murete para evitar la caída de material en el Camino Vecinal Acceso a Los Llanetes y en La Carretera Lomo Fregenal se llevará a cabo la instalación de barreras de seguridad en tramos peligrosos.

Los trabajos, que incluyen además la señalización horizontal y el recrecido de tapas de registro, tienen un plazo de ejecución previsto de dos meses. Una iniciativa que muestra el compromiso del Ayuntamiento de Valsequillo con la mejora de sus infraestructuras viales y la seguridad ciudadana.