El valsequillero Miguel Martel, a sus 73 años, ya ha completado 80 maratones

CANARIAS7 Valsequillo Jueves, 1 de mayo 2025, 16:41

El atleta grancanario Miguel Martel, a sus 73 años, acaba de escribir un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva al completar el pasado domingo su maratón número 80 en el exigente Zurich Rock'n'Roll Running Series Madrid. En una jornada marcada por el calor, con temperaturas cercanas a los 30 grados, el correcaminos de Valsequillo demostró una vez más su espíritu de lucha y perseverancia. A pesar de las duras condiciones que le impidieron alcanzar su objetivo de bajar de las 5 horas (su tiempo final fue de 5:41:58), la satisfacción de cruzar la meta y sumar su maratón número 80 fue inmensa.

«Ha sido una de las maratones más duras que he disputado debido al calor», reconoció Miguel Martel tras la carrera. «No me siento cómodo corriendo con estas temperaturas, pero la meta era llegar, y lo he conseguido ¡80 maratones! Cuando empecé a correr, jamás imaginé alcanzar esta cifra». El Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, que celebró su 47ª edición congregando a 45.000 corredores de todo el mundo, fue el escenario de este hito para el deportista canario, quien ya había completado su maratón número 79 en Valencia el pasado mes de noviembre.

Ahora, con la increíble marca de 80 maratones en sus piernas, el valsequillero Miguel Martel mira hacia un nuevo y emocionante desafío: la Maratón de Nueva York. Miguel confía en que sus logros deportivos y su espíritu incansable le permitan conseguir los apoyos necesarios para hacer realidad este sueño. «Mi ilusión es poder correr la Maratón de Nueva York», explica con entusiasmo. «Es un sueño que tengo y espero que con estos resultados pueda encontrar el apoyo para hacerlo realidad», ha desvelado el veterano deportista.

La historia de Miguel Martel es un ejemplo inspirador de pasión, dedicación y superación. Su increíble trayectoria demuestra que la edad no es un límite para perseguir los sueños y alcanzar metas y retos extraordinarios. A sus 73 años de edad, en Madrid demostró que el atletismo sigue siendo su gran pasión. A lo largo de su trayectoria deportiva se ha convertido en todo un referente y ya son legendarias sus imágenes al llegar a meta y efectuar sus habituales flexiones. En Madrid sufrió por el calor, pero volvió a demostrar su fortaleza mental y física. Con un crono de 5:41:58, a una media de 8 minutos y 6 segundos el kilómetro, el atleta de Valsequillo ocupó la 26ª posición en la categoría de mayores de 70 años.

