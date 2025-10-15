Valleseco transformará la antigua Casa Consistorial a través del proyecto 'Ecoliving' La rehabilitación de este edificio de 1839 cuenta con un presupuesto de licitación de 34.522 euros, financiado por la Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico y Comercio

El Ayuntamiento de Valleseco, a través de la Concejalía de Obras Públicas que dirige el edil Samuel García, ha finalizado la redacción del proyecto de ejecución del edificio 'antigua Casa Consistorial Ecoliving de Valleseco'. El proyecto fue financiado por la Consejería de Gobierno de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, con un presupuesto de licitación de 34.522 euros.

La empresa adjudicataria, H+S Arquitectos, un estudio de arquitectura de Las Palmas con amplia trayectoria en proyectos residenciales, equipamientos, urbanismo e interiorismo, se encargó de la redacción técnica del plan, incluyendo los pliegos administrativos y técnicos necesarios.

Con esta actuación, el Consistorio vallesequense da un paso decisivo en su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el impulso del tejido económico local, especialmente en la Zona Comercial Abierta (ZCA) del municipio.

El proyecto contempla la rehabilitación y reconversión del edificio histórico de 1839, antigua sede del consistorio durante cuatro décadas, en un alojamiento ecológico tipo 'Ecoliving' con 14 habitaciones.

El futuro espacio está concebido como un punto de encuentro innovador, sostenible y dinamizador, orientado a nómadas digitales y turistas de naturaleza, fomentando un estilo de vida comunitario, saludable y responsable con el entorno.

El complejo contará con habitaciones adaptadas, un huerto ecológico, zonas infantiles, áreas de esparcimiento, aparcamientos y sistemas de bajo consumo energético, incluyendo energías renovables. Parte del mobiliario original de la antigua tienda de aceite y vinagre se conservará como espacio museístico, preservando así la memoria histórica del inmueble.

Actualmente, el edificio se configura como un ecohotel amable, sostenible y saludable, que combina la historia y la identidad de Valleseco con las nuevas tendencias del turismo responsable.