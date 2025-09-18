Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Ayuntamiento de Valleseco habilita un nuevo aparcamiento. C7

Valleseco habilita un nuevo aparcamiento para las fiestas de La Encarnación

El órgano municipal ha adquirido un solar de aproximadamente 500 metros cuadrados por un valor de 97.388 euros

CANARIAS7

CANARIAS7

Valleseco

Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:01

El Ayuntamiento de Valleseco ha iniciado la adecuación de una nueva zona de estacionamiento en la calle Emeterio Suárez, coincidiendo con la inminente celebración de las fiestas de La Encarnación y el impulso de la zona comercial abierta del municipio.

Se trata de un solar de aproximadamente 500 metros cuadrados, adquirido recientemente por el Consistorio por 97.388 euros, que cuenta con capacidad para unos 30 vehículos. La actuación comprende la limpieza y desmonte del terreno, la ejecución de una rampa de acceso y la adecuación completa del espacio para su uso como aparcamiento provisional.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa municipal Somdevalle, en coordinación con la Concejalía de Obras que dirige el edil Samuel García, y suponen una inversión con fondos propios de alrededor de 18.000 euros.

Este nuevo espacio se concibe como un equipamiento estratégico, será cabecera de la Zona Comercial Abierta y, a medio plazo, se transformará en un aparcamiento subterráneo y una plaza polivalente que actuará como puerta de entrada al casco de Valleseco.

