Valleseco destina 25.000 euros para apoyar a la vecindad a través del Bono Taxi

El Ayuntamiento de Valleseco, a través del área de Servicios Sociales que dirige la concejala Genita Rodríguez Santana, informa de la apertura del plazo para la renovación y la solicitud de nuevas ayudas del programa Bono Taxi. El período de presentación de solicitudes estará abierto del 2 al 16 de mayo. El Bono Taxi está dirigido a personas mayores de 60 años, personas menores de 60 años con escasos recursos económicos y personas con discapacidad. Se trata de una iniciativa pionera que dispone de una dotación anual de 25.000 euros, cofinanciada por el Gobierno de Canarias, destinada a facilitar el acceso al transporte a sectores vulnerables de la población.

Actualmente, 170 personas se benefician de este programa, cuyo objetivo es compensar el sobrecoste que supone el uso del taxi en comparación con el transporte público convencional. Esta medida es especialmente relevante en un municipio como Valleseco, donde 8 de sus 12 barrios carecen de acceso directo al transporte público. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento. Para más información, la ciudadanía puede contactar con el departamento de Servicios Sociales a través del teléfono 928 61 80 22 (extensión 143) o acudir directamente a sus oficinas.

Los requisitos de las personas solicitantes ser mayor de 60 años, estar empadronadas en Valleseco con al menos 6 meses de antigüedad y tener su vivienda familiar en el mismo, hallarse al corriente de las obligaciones tributarias municipales, haber justificado debidamente las subvenciones municipales que puedan haber obtenido con anterioridad, salvo que no haya vencido su plazo de justificación. En el apartado económico, los requisitos son no superar una renta per cápita mensual superior al 2 el IPREM vigente. Por último, excepcionalmente se podrán beneficiar las personas menores de 60 años, carentes de recursos económicos y que acrediten una necesidad concreta.