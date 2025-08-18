Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Bajada del Tabique en ediciones anteriores. C7

Valleseco celebra este sábado la XVI Bajada del Tabique

Esta fiesta tradicional recuerda la fuerza de la solidaridad vecinal en tiempos de necesidad

CANARIAS7

CANARIAS7

Valleseco

Lunes, 18 de agosto 2025, 14:16

El barrio de Lanzarote, en Valleseco, se prepara para revivir, este sábado 23 de agosto, una de sus tradiciones más entrañables y cargadas de simbolismo: la XVI Bajada del Tabique, un acto que recuerda la fuerza de la solidaridad vecinal en tiempos de necesidad y que hoy constituye un homenaje a la memoria colectiva.

En el pasado, cuando la escasez marcaba el día a día de muchas familias, vecinas y vecinos de escasos recursos recorrían a pie el camino hasta los cortijos de Cueva Corcho y Crespo, donde se elaboraban quesos. Allí esperaban largas colas con lecheras, cacharras y talegas, con la esperanza de recibir un poco de tabique.

La jornada comenzará a las 18.00 horas, con la salida desde el corazón del barrio, acompañada por la música de la Banda Guiniguada. La organización anima a los asistentes a portar la cacharra y la lechera de antaño, símbolos de aquel tiempo en el que el tabique era imprescindible para sobrevivir.

Más tarde, a las 21:00 horas, la celebración continuará con la Verbena del Tabique, en la que actuarán el Grupo Arena, Son Karibe y Pronova DJ, ofreciendo una noche de encuentro, música y baile popular en la víspera de la festividad de Santa Rosa de Lima.

