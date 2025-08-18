Valleseco celebra este sábado la XVI Bajada del Tabique
Esta fiesta tradicional recuerda la fuerza de la solidaridad vecinal en tiempos de necesidad
Valleseco
Lunes, 18 de agosto 2025, 14:16
El barrio de Lanzarote, en Valleseco, se prepara para revivir, este sábado 23 de agosto, una de sus tradiciones más entrañables y cargadas de simbolismo: la XVI Bajada del Tabique, un acto que recuerda la fuerza de la solidaridad vecinal en tiempos de necesidad y que hoy constituye un homenaje a la memoria colectiva.
En el pasado, cuando la escasez marcaba el día a día de muchas familias, vecinas y vecinos de escasos recursos recorrían a pie el camino hasta los cortijos de Cueva Corcho y Crespo, donde se elaboraban quesos. Allí esperaban largas colas con lecheras, cacharras y talegas, con la esperanza de recibir un poco de tabique.
La jornada comenzará a las 18.00 horas, con la salida desde el corazón del barrio, acompañada por la música de la Banda Guiniguada. La organización anima a los asistentes a portar la cacharra y la lechera de antaño, símbolos de aquel tiempo en el que el tabique era imprescindible para sobrevivir.
Más tarde, a las 21:00 horas, la celebración continuará con la Verbena del Tabique, en la que actuarán el Grupo Arena, Son Karibe y Pronova DJ, ofreciendo una noche de encuentro, música y baile popular en la víspera de la festividad de Santa Rosa de Lima.
