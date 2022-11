A las vacas las dejaron sin fiesta

A Mariola, Esmeralda y Rosana las han dejado este año sin sus fiestas de San Gregorio. Y no, esta vez no ha sido por la pandemia. Las vacas de Antonio Sosa el del Campillo, de 78 años, se quedan fuera del programa por falta de dinero.

Su dueño, vecino del casco, no solo era un fijo en las ferias de ganado de su barrio, sino que también llevaba más de 20 años encargándose de organizar otro de los actos más tradicionales de esta agenda festiva, la ordeñá de la teta a la escudilla, que también se ha caído.

«Ni siquiera me llamaron para avisarme, me lo dijeron por fuera. Al final ni ordeñá ni feria, nada de nada», se lamenta Antonio. No sabe bien la causa, aunque le han dicho que también es por falta de dinero. «Solo me daban 60 euros por vaca, eso solo me cubría el transporte, yo esto lo hacía por voluntad, porque me gusta».

Leche recién ordeñada de la ubre

En una situación normal, este jueves habría habido vacas al pie de la plaza de San Gregorio. Un par de ganaderos ordeñaría 'in situ' a cuatro o cinco vacas y se ofrecería la leche aún calentita de la ubre y con gofio a decenas de personas.

En todo caso, admite que si se hubiera celebrado, él no habría podido llevar vacas suyas, sino de otros compañeros. «Quité a las madres y estas son nuevas y están preñadas». Son sus últimas tres vacas, a las que acompaña el toro Aurelio.

En la imagen, el toro Aurelio. / juan carlos alonso

«A la alcaldesa yo le diría que se acuerde de los pocos ganaderos que quedan en Telde con ganado del país porque esto está en peligro de extinción y cosas como esta no ayudan». Hace tres años, con este, que no hay feria ni ordeñá en San Gregorio.

El ejemplo de Valsequillo

«No hay voluntad; que mire al alcalde de Valsequillo para que vea cómo se hace una feria, bien hecha y bien pagada, a 100 euros por animal. Y Telde que es la segunda ciudad más importante de la isla y ni se acuerda de esto», se queja. Recuerda que no hace mucho un concejal le dijo: Antoñito, ¿quién hará esto cuando usted no lo haga? «Pues no, yo sí lo hago, quienes no lo hacen son ellos», suelta.

Juan carlos alonso

Servando González, edil de Festejos, achaca lo sucedido a la falta de recursos económicos. Aclara que las fiestas solían financiarse con una subvención del Cabildo, pero que este año no salió adelante por las dificultades que ha tenido Telde para dotarse de un interventor. Así las cosas, se han visto obligados a disponer de apenas 30.000 euros, por lo que han tenido que suprimir algunos actos.

El concejal añade que se cayó de la agenda la ordeñá porque entiende que está vinculada a la feria y porque los veterinarios municipales advierten de los riesgos sanitarios de esta tradición, que tampoco sabe si se podrá mantener en años venideros dadas estas objeciones. En todo caso, la ordeñá nunca dejó de celebrarse pese a que San Gregorio estuvo unos cuantos años sin feria de ganado

La agenda del día

Con todo, habrá fiesta. Este jueves es el día grande y es festivo en Telde. Desde las 10.00 horas se podrán visitar los 15 puestos de la muestra de artesanía, además de la de fotografía, y la plaza acogerá una muestra de juegos tradicionales.

La alcaldesa Carmen Hernández y el edil de Festejos, de visita este miércoles en la feria. / C7

Luego habrá un taller de Juego del Garrote Tradicional por la Escuela Maestro Paquito Santana (11.00 horas), una exhibición de Hap-kido y Taekwondo del Gimnasio Han Kuk de Telde (12.00 horas), actuaciones folclóricas (13.00 horas) y se degustará el tradicional potaje canario (14.00 horas).

Por la tarde, tendrá lugar la celebración de la eucaristía y la procesión de San Gregorio por las calles del barrio (19.00 horas). El día del compatrono se cierra con un concierto de Cristina Ramos y Benito Cabrera, que estrenan en Telde el proyecto 'Hacia la raíz' (21.00 horas).