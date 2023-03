UxGC traslada a Femepa su propuesta de bajada de impuestos

Unidos por Gran Canaria (UxGC) se ha reunido con representantes de las pymes del Sector del Metal de la provincia de Las Palmas (Femepa) para escuchar sus demandas y exponer sus propuestas.

Durante el encuentro, el candidato al Parlamento de Canarias, Lucas Bravo de Laguna hizo referencia al « desequilibrio en ingresos fiscales que soporta Gran Canaria en relación al resto de islas», según datos aportados por la Agencia Tributaria Canaria.

No solo «el resto del Archipiélago se alimenta prácticamente de Gran Canaria», una aportación económica «absolutamente desproporcionada», sino que, según los datos oficiales de inversión insularizada suministrados por la Intervención General de Canarias, la inversión en Tenerife casi dobla a la de Gran Canaria.

Bravo de Laguna indicó que el desequilibrio en la recaudación no sería tan grave si no se produjera, al mismo tiempo, una importante desigualdad de inversiones en sentido inverso. Así como no culpa a los políticos de otras islas «por defender la suya», pero sí a los políticos de Gran Canaria que no lo han hecho «de forma conveniente, permitiendo un diferencial importante de inversiones». Con Unidos por Gran Canaria revertiremos esta situación. «Lograremos un reequilibrio inversor», ultimó.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y responsable económico de UxGC, Enrique Hernández Bento, recordó que uno de los puntos más importantes del programa económico de su partido no es solo la reducción urgente del tipo general del IGIC del 7% al 5%, sino la de los principales impuestos locales, como el IBI y el impuesto sobre circulación, ya que entiende que el grupo de gobierno municipal «ha diseñado un sistema impositivo abusivo que perjudica gravemente al bolsillo de los ciudadanos, y es poco eficaz para generar empleo y riqueza en el tejido productivo local».

La formación sostiene que los altos niveles de recaudación originados por el incremento de la inflación generan superávit en las cuentas públicas de muchas administraciones, por su incapacidad para gastar los ingentes recursos que entran en sus arcas públicas.

Esta situación denota, por un lado , «graves problemas en la gestión y ejecución de las partidas de gasto; y, por otro, un sistema impositivo local desproporcionado», y ha resaltado que «ese dinero que está en las cuentas bancarias de las instituciones debe estar en el bolsillo de los ciudadanos».

Asimismo, considera que los Presupuestos autonómicos para 2023 «son el reconocimiento de un fracaso de la política económica del Gobierno, ya que la previsión de ingresos no se apoya en la recuperación económica o la generación de empleo y riqueza, sino en el pernicioso efecto de la inflación, que se mantendrá en niveles muy altos durante todo el 2023 y parte del 2024, castigando especialmente, a las clases medias y trabajadoras». En esa línea se pregunta, «para qué sirve aprobar un presupuesto de 600 millones, si durante los seis últimos años han demostrado su incapacidad para gestionarlo».

En la mayoría de los productos básicos ha incidido muy negativamente el efecto devastador de la inflación, «generando un importante incremento en su precio», recordó Bento, resaltando el dato final de recaudación del AIEM en 2022 «muy por encima de los 230 millones de euros; esto es, unos 150 millones por encima de lo inicialmente previsto».

Por su parte, el candidato a la presidencia del Cabildo insular, José Mari Ponce ha desgranado las razones por las cuales regresa a la política tras más de diez años alejado de ella. «Solo un partido de corte insular, cuya única ideología es la defensa de Gran Canaria podía convencerme», ha subrayado. «Pondremos a funcionar una maquinaria administrativa que se encuentra en colapso en la mayoría de servicios esenciales que se prestan en la isla, como es el caso de la limpieza, la seguridad o la atención a las personas que requieren de asistencia social», insistió.

Integran Femepa un total de 1.500 asociados a la provincia de Las Palmas que pertenecen a la actividad industrial y comercial del metal, instalaciones y energías renovables, automóvil y talleres, informática y telecomunicaciones, y suministros y servicios. Durante el acto, su presidente, Vicente Marrero Domínguez habló sobre el análisis de la situación del sector del metal en Canarias, dando paso al director del área de Secretarías Técnicas de Asociaciones, Kurt Engel, quien señaló, entre otras cuestiones, la importancia de luchar contra la economía sumergida y la ilegalidad, el impulso del Empleo en Economía Azul, o la Formación Profesional Dual, un sistema que combina teoría y práctica en las empresas y se ha convertido en un modelo de éxito, etc.