La Universidad Fernando Pessoa Canarias compra las Dominicas de Guía

La Universidad Fernando Pessoa Canarias continúa con su expansión dentro del territorio norteño de Santa María de Guía adquiriendo el emblemático colegio de las Dominicas ubicado en la calle Marqués del Muni. El propósito de la entidad educativa con la compra de este edificio será usarlo como residencia para el estudiantado universitario.

«El objetivo de este proyecto es dinamizar la vida social y económica del municipio, ya que la llegada de alumnado residente aportará un movimiento positivo y generará nuevas oportunidades para los comercios locales», señalan desde la universidad. La entidad ha comprado el edficio por más de medio millón de euros a la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia.

Debido a los años que ha permanecido cerrado el edificio, se han ido generando deterioros estructurales y funcionales, por lo que se llevará a cabo una reforma para reacondicionar el espacio. «Se han descubierto desperfectos en la carpintería, cubiertas y humedades a causa de la falta de mantenimiento», indican. Todo ello genera que se tenga que realizar una «renovación de instalaciones», además de implementar nuevos mecanismos de seguridad y accesibilidad como ascensores, rampas, salidas de emergencia y prevención de incendios. Desde la entidad informan que no han calculado aún la inversión necesaria para la reforma ya que la adquisición ha sido reciente.

De esta manera la universidad podrá ofrecer a su alumnado la oportunidad de residir cerca del centro universitario, puesto que a día de hoy muchos estudiantes de la Universidad Fernando Pessoa Canarias se ven afectados por la escasa oferta de viviendas en régimen de alquiler convencional que existe en el archipiélago canario.

El Ayuntamiento lo quiso comprar en 2024

En enero de 2024 el Ayuntamiento de Santa María de Guía, en ese entonces con Pedro Rodríguez como alcalde del municipio, comunicó que tenía intenciones de adquirir el edificio para poder usarlo con fines administrativos. El propio órgano municipal anunció una promesa de compra con la Congregación de Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia por un valor de 469.393 euros que finalmente no salió adelante. El edificio cuenta con una superficie en planta de 724 metros cuadrados y una superficie construida de 2.041 metros cuadrados. El colegio comenzó a operar en el año 1927, aunque pasó a formar parte de las Dominicas en 1938. En los años 70 cerró sus puertas debido a la falta de espacio para laboratorios e instalaciones deportivas.

