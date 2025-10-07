Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

20 aniversario de la UME.
20 aniversario de la UME.

La UME celebra sus 20 años al pie del cañón en Canarias

La Unidad Militar de Emergencias lleva más de dos décadas dedicándose en cuerpo y alma a paliar los efectos de las grandes catástrofes que han ido surgiendo durante estos años en el archipiélago. La erupción de Cumbre Vieja y la pandemia, las más significativas

David Rodríguez Medina

David Rodríguez Medina

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 13:06

Comenta

La Unidad Militar de Emergencias celebra los 20 años desde su fundación. Son dos décadas donde esta unidad ha estado siempre al pie del cañón en todas las catástrofes que han ido surgiendo en el archipiélago, que no han sido pocas. Desde inmensos y desastrosos incendios hasta la más significativa, la erupción del volcán Cumbre Vieja, en la Palma, en el año 2021, pasando entre medias por una pandemia en 2020.

La Unidad de Intervención en Emergencias (UIEM Canarias), conformada por una formación de Gando y otra de Los Rodeos, que a su vez forma parte del Segundo Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha sido la encargada de celebrar este martes un acto militar en la Base Aérea de Gando en honor el vigésimo cumpleaños de la UME y por el día de su patrona, la Virgen del Rosario.

La Unidad Militar de Emergencias de Canarias también tuvo que hacer frente a la trágica DANA que sufrió Valencia a finales del año pasado, así como a los incendios forestales que sacudieron a la península en verano, sobre todo los sufridos en Vigo y León.

El evento ha sido presidido por el general brigada Fernando Martín, Segundo Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, a quien se le rindió los honores pertinente mediante un desfile. Además, se ha aprovechado la celebración del 20 aniversario para imponer la boina a la Soldado UME de Honor a la Jefa de Servicio de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, Monserrat Román, «por su especial amor a esta Unidad y en concreto a la UIEM Canarias». En el acto también se han llevado a cabo las condecoraciones militares que se concedieron en 2024 al personal de esta unidad.

