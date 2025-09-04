Turismo rehabilitará la Casa de Matos y la de El Cuarto de Ingenio con 387.000 euros La intervención ya ha sido adjudicada y se realizará con fondos europeos

Visita de la alcaldesa y concejales a la Casa de Matos tras su adquisición, en febrero de este año.

La Sociedad Gestión de Proyectos y Estudios Turísticos (Gesprotur), dependiente de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, ha adjudicado por 387.000 euros las obras para la mejora de la instalación del Museo del Agua y del Azúcar, la Casa de Matos y la rehabilitación de la Casa de El Cuarto, en el municipio Ingenio.

La empresa Multiservicios La Buena Mano será la responsable de ejecutar los dos lotes en los que se ha dividido esta actuación, que se realiza con Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder).

Por un lado, el lote 1 engloba la mejora de las instalaciones del Museo de Agua y del Azúcar y la Casa de Matos con 198.628,56 euros con un plazo de ejecución de 10 meses; y por otro, el lote 2 está destinado a la Casa de El Cuarto, con una inversión de 188.503,92 euros y 9 meses previsto para las obras.

Incorporar la Casa de Matos al museo

En el primer lote, el objetivo es dotar de aseos al museo así como incorporar al conjunto edificatorio la Casa de Matos, expropiada por el Ayuntamiento por 47.865 euros para culminar así la primera fase del centro museístico junto al Molino de los Díaz y de los López. Además, se habilitará una salida peatonal por el antiguo lavadero y otra practicable hacia el callejón de los Molinillos, fachada principal de la vivienda.

La intervención incluye en el segundo lote la rehabilitación de una edificación tradicional de dos plantas, entre medianeras, para garantizar su seguridad estructural y habitabilidad, así como adecuar instalaciones, servicios y condiciones de accesibilidad de la Casa de El Cuarto.

El solar y la edificación se encuentran en torno a El Puente y el Barranco de Ingenio, entre las calle Antonio Rodríguez Medina, número 2, y fachada posterior, sin acceso, hacia la calle José Ramírez, número 3.

El inmueble tiene una superficie de 40,44 metros cuadrados y la intención es adecuarlo para su uso como oficina vinculada a la administración local o a colectivos socioculturales o de formación.