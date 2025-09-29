El turismo, de fiesta en el municipio más alto de la isla La Mancomunidad del Norte y Turismo de Gran Canaria impulsaron esta edición con una mayor inversión y un amplio programa de actividades

CANARIAS7 Artenara Lunes, 29 de septiembre 2025, 08:34 Comenta Compartir

El municipio más alto de Gran Canaria, Artenara, vivió este domingo una intensa jornada con motivo del Día Mundial del Turismo 2025 en el Norte de Gran Canaria, que este año se celebró bajo el lema 'Avanzando hacia la transformación sostenible', en sintonía con el lema global usado por la Organización Mundial del Turismo. Este festejo es ya una tradición en la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, que este año está organizado junto a Turismo de Gran Canaria.

Desde primera hora, la Plaza de San Matías se convirtió en epicentro de la celebración con conferencias técnicas, catas de vino y producto local, actividades de Turismo Activo y Ecoturismo por todo el municipio, stands informativos y un concierto final de Kalima Limón, que mostraron la diversidad de propuestas que ofrece el Norte de Gran Canaria y la cumbre de la isla en el apartado de turismo sostenible.

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, destacó la apuesta de Turismo de Gran Canaria en este evento, lo que evidencia que «Gran Canaria es cultura, patrimonio, gastronomía y naturaleza. Este encuentro simboliza el trabajo conjunto hacia un modelo turístico sostenible y con identidad propia desde la cooperación público-privada».

El presidente de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa, agradeció a Turismo de Gran Canaria que este año ha multiplicado la inversión «consolidando el Día Mundial del Turismo como una cita anual en el Norte. Con acciones como esta o la Feria de Economía Circular, reafirmamos nuestro compromiso con un futuro más sostenible y con el impulso al desarrollo local».

Por su parte, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, señaló que «para nuestro municipio es un orgullo abrir sus puertas y mostrar lo mucho que podemos ofrecer: naturaleza, historia y hospitalidad. Este evento dinamiza nuestra economía y fortalece nuestro futuro como destino de Ecoturismo y Turismo Activo».

Ampliar La Plaza de San Matías acogió los actos. Acfi Press

Reconocimientos

El presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Santiago de Armas, añadió que «la sostenibilidad y la calidad son hoy el mejor sello de competitividad». Sobre los reconocimientos entregados a proyectos innovadores en la comarca, afirmó que «estos premios reflejan que el Norte de Gran Canaria está liderando un camino de innovación y responsabilidad en el sector».

Estos reconocimientos recayeron en proyectos ejemplares en ocio, restauración, alojamiento, sostenibilidad, innovación, todos ellos con un marcado sello de compromiso local. Los proyectos premiados fueron: en ocio, a Nativo Las Palmas (Moya); en restauración, a Hondo Café (Agaete) y Restaurante Luis (La Aldea); en alojamiento, a Casa Emblemática Los Oliva (Gáldar) y Vivienda Rural Pinzón Azul (Valleseco); en sostenibilidad, a Quesería Cuevas del Rey (Tejeda), Cooperativa Agrícola del Norte (Arucas) y Aula de la Naturaleza Verdejo (Guía), y en innovación, a César Enric-Agut Ferré (Artenara) y La Travesía de Afurgad–Tren del Agua de Firgas (Firgas).

Estos galardones visibilizaron a pequeñas empresas, proyectos sociales y emprendedores que están contribuyendo a diversificar y transformar la oferta turística del Norte de Gran Canaria.

El Día Mundial del Turismo en Artenara congregó a centenares de personas de toda la isla, cumpliendo con el objetivo de dinamizar la economía local, visibilizar el patrimonio cultural y natural del municipio y reforzar las alianzas institucionales y empresariales.

Con esta edición, la Mancomunidad del Norte reafirma su compromiso de seguir impulsando un turismo responsable, diverso y de calidad, demostrando que la transformación del modelo turístico insular es posible y deseable cuando instituciones, ciudadanía y sector trabajan en unidad.

Ampliar Las claves Mancomunidad del Norte Teodoro Sosa agradeció a Turismo de Gran Canaria, que este año ha multiplicado la inversión Reconocimientos La innovación, la calidad y la excelencia fueron los ejes de las iniciativas distinguidas

La realidad del turismo rural

El turismo rural ha recibido en España un 1,71 % más viajeros en estos primeros siete meses de 2025 que en el mismo periodo del año anterior, un turista que mantiene su estancia en tres días con unos precios que se estancan e incluso van a la baja en la tarifa de fin de semana.

España cuenta con 17.780 alojamientos turísticos que ofertan 180.173 plazas, de acuerdo a los últimos datos de la Encuesta de Alojamientos Extrahoteleros del Instituto Nacional de Estadística (INE) que deja en casi 20.000 personas el empleo directo por esta actividad.

Según los últimos datos del INE, los precios en tarifa normal entre enero y julio han subido un 4,5%, mientras que la de los fines de semana ha bajado un 7,6%. De todo esto se traduce que la tarifa media se ha incrementado tan sólo un 0,01% desde que inició el año, lo que implica una estancamiento. Estas tarifas se «han adaptado a lo largo del año a las necesidades del mercado», según ha señalado el presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo Rural (Autural), Francisco Parra.

Este año, las escapadas se mantienen en 3 días, mientras que el número de viajeros, empujado por la demanda nacional, aumenta. Así, hasta julio de 2025 ya hay 96.973 viajeros más al sumar 1.831.932, un aumento que se ha repetido cada mes de este ejercicio.

Desde la Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) han notado que las estancias «son más cortas» respecto a la media de años anteriores, sin embargo hay más escapadas, aunque «cada día se reserva más en el último momento».