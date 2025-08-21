Tunte se viste de tradición en el fin de semana grande de sus fiestas Los festejos en honor a San Bartolomé acogen este sábado la tradicional Bajada del Carbonero

San Bartolomé de Tirajana Jueves, 21 de agosto 2025

El pueblo de Tunte se viste de tradición, música y devoción en el fin de semana grande de las Fiestas de San Bartolomé de Tirajana, que acogen hasta el domingo actividades para toda la familia. Este viernes, a las 22.00 horas, la plaza acoge el concierto de Maldita EGB y a medianoche, continuará con la actuación de Pedro Afonso.

Por su parte, el sábado será la feria de ganado, que arrancará a las 10.00 horas en los aparcamientos anexos a la Hacienda del Molino. Por la tarde, a las 18.00 horas, tendrá lugar el 25º aniversario de la tradicional Bajada del Carbonero, acompañada por la Banda de Agaete. La jornada culminará con el espectáculo musical de D'Music, Armonía Show y DJ, desde las 23.00.

Día grande

El domingo, día principal de las fiestas, los actos comenzarán a las 5.00 horas con la Diana Floreada acompañada por la Banda Isleña. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a San Bartolomé, seguida de la procesión acompañada por la Banda Pequeña Estefanía. La jornada continuará a las 14.00 horas con el tradicional sancocho canario, seguido de la Verbena Solajera 'Lluvias de Agosto' con Star Music.

Por la tarde, a las 20.30, se rendirá un homenaje a Clara Mejías Rodríguez (Kuki), vecina muy querida en la comunidad. El broche final llegará a las 21.00 horas con la actuación del humorista Matías Alonso y el Trío Bellagio.