Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ignacio Maya, junto a su belén canario expuesto en el patio del Faro de Maspalomas.
Ignacio Maya, junto a su belén canario expuesto en el patio del Faro de Maspalomas. C7

Tunte, en un belén y dentro del Faro de Maspalomas

El joven Ignacio Maya expone un nacimiento costumbrista canario inspirado en la capital de San Bartolomé de Tirajana

Gaumet Florido

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:28

Comenta

El patio del Faro de Maspalomas acoge hasta el 5 de enero un nacimiento costumbrista canario diseñado por Ignacio Maya Carro e inspirado en Tunte, caserío de medianías y capital de San Bartolomé de Tirajana.

Este joven vecino del municipio, técnico superior en Artes Plásticas, ha estructurado su belén en torno a dos inmuebles señeros, la iglesia de San Bartolomé de Tirajana, imponente, recreada hasta en sus vidrieras, de 1,29 metros de ancho por 1,92 metros de largo, y la Casa de los Yánez, casona de un rico hacendado que, por esta vez, ha servido de hogar a la Sagrada Familia.

Como organiza la Fedac, del Cabildo, no faltan oficios tradicionales como el calado, el telar, la cestería, la alfarería y la propia carpintería tradicional implícita en los balcones recreados. Podrá visitarse de lunes a domingo, de 10.30 a 17.00 horas, excepto festivos.

El acto de la inauguración, este jueves, contó con la actuación de la Agrupación Folclórica Amigos de la Cucaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  2. 2 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  3. 3 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  4. 4 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  5. 5 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  6. 6 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  7. 7 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  8. 8 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  9. 9 Darias asegura que la feria de Navidad respetará el descanso de los vecinos
  10. 10 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tunte, en un belén y dentro del Faro de Maspalomas