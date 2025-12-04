Tunte, en un belén y dentro del Faro de Maspalomas El joven Ignacio Maya expone un nacimiento costumbrista canario inspirado en la capital de San Bartolomé de Tirajana

Ignacio Maya, junto a su belén canario expuesto en el patio del Faro de Maspalomas.

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:28

El patio del Faro de Maspalomas acoge hasta el 5 de enero un nacimiento costumbrista canario diseñado por Ignacio Maya Carro e inspirado en Tunte, caserío de medianías y capital de San Bartolomé de Tirajana.

Este joven vecino del municipio, técnico superior en Artes Plásticas, ha estructurado su belén en torno a dos inmuebles señeros, la iglesia de San Bartolomé de Tirajana, imponente, recreada hasta en sus vidrieras, de 1,29 metros de ancho por 1,92 metros de largo, y la Casa de los Yánez, casona de un rico hacendado que, por esta vez, ha servido de hogar a la Sagrada Familia.

Como organiza la Fedac, del Cabildo, no faltan oficios tradicionales como el calado, el telar, la cestería, la alfarería y la propia carpintería tradicional implícita en los balcones recreados. Podrá visitarse de lunes a domingo, de 10.30 a 17.00 horas, excepto festivos.

El acto de la inauguración, este jueves, contó con la actuación de la Agrupación Folclórica Amigos de la Cucaña.