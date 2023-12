Los túneles de Faneque se abrirán en enero o febrero

Los túneles de Faneque se abrirán a la circulación el próximo mes de enero o febrero, según adelantó este jueves el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Los dos tubos del trazado subterráneo que evitará el tránsito por el tramo más peligroso y con más curvas de la actual GC-200 entre Agaete y El Risco entrarán en servicio a la vez y con más de dos años de retraso en relación a la fecha prevista cuando empezaron las obras de la segunda fase de la nueva carretera a La Aldea.

A falta del asfaltado final del nuevo enlace con la GC-200 en la boca más próxima a El Risco y de la señalización interior, entre otros detalles, así como de la cesión de este tramo viario al Cabildo, el doble túnel de Faneque está casi listo para su estreno, como comprobó Rodríguez en una visita a las obras junto a los alcaldes de La Aldea, Víctor Hernández, y de Agaete, Jesús González, quienes comprobaron el avance de los trabajos.

El recorrido por estos túneles, de dos carriles por sentido cada uno, se realizará en apenas 1,5 o 2 minutos, cuando el tramo de la GC-200 al que reemplazarán no se hace en menos de 8 minutos, siempre en función de la prudencia de cada conductor y de la climatología. Tal diferencia es por las características de la vía, no por la longitud porque por los túneles es de 2,5 kilómetros y por la GC-200 es de 3 kilómetros.

El resto de la segunda fase del nuevo acceso a La Aldea no se abrirá en el plazo previsto al empezar las obras, que era a mediados de 2015, como reconoció Pablo Rodríguez, debido a los retrasos en la ejecución. Se pondrá en servicio antes de que acabe 2027, indicó el consejero, entre otros motivos porque todavía no está aprobado el modificado del proyecto necesario para construir los dos viaductos previstos para salvar el paso por los barrancos de El Risco y La Palma, que no tardarán menos de dos años en hacerse.

El director de la obra, José Luis Martínez, explica sobre plano detalles del tramo. Cober

El alcalde de La Aldea, Víctor Hernández, aplaudió la próxima apertura de los túneles de Faneque por lo que supone de mejora de la seguridad pero lamentó el retraso en su puesta en servicio y en la terminación de toda la carretera El Risco-Agaete. «Este es un paso adelante, pero atrasado», comentó tras declarar que «no vamos a cesar en la lucha hasta ver acabada toda la obra» cuya terminación estaba prevista para 2025, recordó.

En particular, el primer edil mostró su preocupación porque no se haya iniciado todavía la construcción del viaducto de El Risco, que carece de estudio de impacto ambiental.

El alcalde de Agaete, Jesús González, se congratuló de que los túneles de Faneque se abran a principios de 2024 «por la seguridad, más que por la comodidad, de los vecinos de El Risco», sobre todo teniendo en cuenta que en esas fechas, debido a las lluvias, se producen la mayoría de desprendimientos en el tramo de la GC-200 que reemplazarán.