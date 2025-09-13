El TSJC avala el acuerdo del Gobierno y Lopesan y desbloquea Meloneras 2A Un auto fija en 19,3 millones la indemnización que habrá de percibir la empresa propietaria de la pieza de suelo que quedó afectada por la moratoria

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:31

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha homologado el acuerdo extrajudicial al que llegaron el Gobierno de Canarias y el grupo Lopesan respecto a una parcela que estaba afectada por una sentencia ya firme y, con ello, desbloquea de facto el desarrollo urbanístico de Meloneras 2A, la mayor operación urbanística en décadas en el sur de la isla.

El auto, que data del 2 de septiembre pasado, avala el pacto que alcanzaron las dos partes y que fija en 19,3 millones de euros (19.373.700) la indemnización a la que tiene derecho la empresa propietaria del suelo por los años en los que la parcela en cuestión, la denominada APHB-3, de 56.136 metros cuadrados, estuvo afectada por la moratoria turística que el Gobierno de Canarias impulsó años atrás.

Sobre este solar, situado entre la calle Mar Blanco, el campo de golf y la GC-500, pesaba una sentencia firme del TSJC, dictada en 2013 y ratificada por el Tribunal Supremo, que obligaba al Gobierno canario a indemnizar a la empresa propietaria de este terreno, a Maspalomas Resort SL, perteneciente al grupo Lopesan, y a reclasificar esa parcela como rústica.

Es por esta razón que, en cumplimiento de este fallo, la consejería de Política Territorial del Ejecutivo regional instó en julio pasado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a anular la modificación menor que acababa de aprobar del Plan General de Ordenación en el ámbito del sector Meloneras 2A porque mantenía como turística esa parcela.

Desde el consistorio sureño se aseguró entonces que si aprobaron la modificación es porque les constaba que las dos partes en litigio, Gobierno y propietario, habían alcanzado un acuerdo extrajudicial y que sobre esa parcela ya no pesaría la obligación de pasarla a rústica. Ese acuerdo, no obstante, precisaba de aval judicial, que es justo lo que ha hecho ahora el TSJC, por lo que el desarrollo del Meloneras 2A, que habilita cinco parcelas para hoteles de hasta siete plantas y canalizará una inversión de más de 700 millones de euros para 3.600 camas, queda desbloqueado.

Según consta en el auto, el Gobierno entregó al TSJC el acuerdo extrajudicial el 20 de febrero de 2025 y Maspalomas Resort comunicó a la sala «su plena y total aceptación y conformidad con la propuesta de acuerdo transaccional» el 5 de mayo pasado. El pleno de San Bartolomé aprobó el expediente justo al día siguiente, el 6.

«Se demuestra que en el Ayuntamiento no estaba el problema»

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, no ocultaba este viernes su satisfacción tras el auto del TSJC en la medida en que confirma lo que siempre sostuvo: «Se demuestra que en el Ayuntamiento no estaba el problema y que actuamos bien».

En cuanto San Bartolomé de Tirajana recibió el requerimiento del Gobierno regional, Marichal dejó claro que no iba a responder y que le constaba que las dos partes habían llegado a un acuerdo, que fue lo que hizo posible que el Ayuntamiento pudiera ir avanzando en la tramitación de la modificación menor del Plan Parcial de Meloneras 2A hasta su aprobación definitiva.

Superado este trámite, solo queda ahora la inscripción registral de las parcelas resultantes tras la reordenación aprobada y, hecho eso, promotor y Ayuntamiento tendrán vía libre para desarrollar sus respectivas parcelas.