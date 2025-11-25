El Tribunal de Cuentas ve indicios de pagos de productividades en exceso en San Bartolomé de Tirajana El órgano fiscalizador desestima la petición del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de que se archivara la causa e insta a nombrar instructor

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Martes, 25 de noviembre 2025, 06:20

El Tribunal de Cuentas entiende que «constan indicios de que el Ayuntamiento» de San Bartolomé de Tirajana «podría haber realizado pagos del complemento de productividad en exceso o sin que conste suficiente justificación». Este es uno de los argumentos por los que el alto órgano fiscalizador ha desestimado la petición del consistorio de rechazar la denuncia del empresario Juan Manuel Pérez. El tribunal se agarra precisamente a lo que dice un informe de la Intervención municipal de abril pasado.

El auto dictado el pasado 21 de noviembre por la Sección de Enjuiciamiento subraya que si bien el Ayuntamiento alega que se han iniciado procedimientos de reintegro de las cantidades abonadas indebidamente, «la información y documentación que aporta no son suficientes para determinar, en esta fase preliminar, que todas las cuantías abonadas injustificadamente han sido reintegradas».

Además, apunta que respecto a las atribuciones temporales de funciones simultáneas en varias jefaturas de servicio, «tampoco consta informe en el que se acredite la compatibilidad de esas múltiples percepciones retributivas con el resto de los conceptos de productividad». Desde el Tribunal de Cuentas, estos hechos «presentan indicios de un posible alcance contable en la medida en que podrían haberse realizado abonos en concepto de productividad o atribución temporal de funciones que podrían no estar justificados».

Por todo eso, la consejera de Cuentas, María del Rosario García, entiendeque procede, «a los solos efectos de procurar un mayor esclarecimiento de los hechos y sin que ello suponga prejuzgar ahora la existencia o no de irregularidades contables», que por la Comisión de Gobierno del Tribunal se nombre a un instructor para la práctica de las actuaciones.

Pérez denunció al Ayuntamiento en junio pasado por presuntas irregularidades en el abono a sus empleados del complemento de productividad y de gratificaciones extraordinarias. También denunciaba que determinados empleados podrían estar percibiendo productividades por más de una jefatura de servicio.

El consistorio pidió, sin éxito, que se rechazara la denuncia al no individualizar los supuestos de responsabilidad contable y defendió que los pagos se hicieron conforme a un acuerdo regulador aprobado en pleno que «es válido y eficaz» y que no ha sido recurrido. También alegó que previo a cada abono se tramitaron las propuestas por los superiores jerárquicos que acreditaban que los servicios prestados eran necesarios y añadió que con el informe de Intervención de abril se fijaron medidas correctoras.

Pese a las tesis del Ayuntamiento, el órgano abre curso a la investigación, pero no accede a que se suspenda cautelarmente el abono de este tipo de complementos.

El Ministerio Fiscal también detecta supuestos de cobros injustificados El Ministerio Fiscal, en un documento firmado el 23 de septiembre de 2025, también instó al Tribunal de Cuentas al nombramiento de un instructor a partir de lo que se recoge en el informe de la propia Intervención del Ayuntamiento, de 25 de abril de 2025, que, por un lado, detectó supuestos en los que la percepción del complemento no estaba justificada, y, por el otro, instó que se emitiera un dictamen jurídico sobre la compatibilidad para cobrar el complemento por atribuciones temporales de funciones, el que se recibe por el desempeño de una o más jefaturas de servicio, con el régimen legal que regula el cobro de la productividad.