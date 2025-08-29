Tres nuevas licencias de Urbanismo para seguir renovando Playa del Inglés Una inversión conjunta de 5,2 millones de euros modernizará el Hotel Sáhara Playa y los Apartamentos Royal Playa y Salmón Playa

La Concejalía de Urbanismo del Consistorio de San Bartolomé de Tirajana refuerza la modernización de Playa del Inglés con la aprobación de tres licencias de renovación que suman una inversión de 5,2 millones de euros.

Estas actuaciones permitirán modernizar y reposicionar tres complejos alojativos. La mejora de sus habitaciones, fachadas y zonas comunes supondrá un salto de calidad, clave para mantener la competitividad del destino y responder a las exigencias del mercado internacional.

La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), destaca que «estas reformas se han tramitado con agilidad para que los promotores puedan ejecutar cuanto antes unas inversiones que mejoran la imagen y la calidad de nuestra planta alojativa». Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que «cada licencia que aprobamos es un paso más en la modernización de Maspalomas Costa Canaria. Estas inversiones privadas son sinónimo de empleo, de competitividad y de futuro para el municipio».

Urbanismo ha otorgado, en los dos primeros años de mandato, más de 210 licencias de obra mayor que se traducen en más de 220 millones en inversión (sumando estas tres últimas licencias) y la generación de más de 3.000 empleos durante la construcción.

En este tiempo, entre otras actuaciones, ha facilitado la modernización de la planta alojativa con las reformas del Hotel Rondo, el Hotel Beach Club, los Apartamentos Jardín del Sol o el complejo extrahotelero Bahía Feliz.

Hotel Sáhara Playa

El Hotel Sáhara Playa afronta con una inversión de casi 2,26 millones una profunda renovación. El proyecto no aumentará las 38 unidades alojativas y 76 plazas alojativas del complejo ni habrá cambio de categoría.

La reforma abarca la modernización integral de las habitaciones, con redistribución de baños, sustitución de carpinterías interiores y nuevos acabados en suelos, paredes y techos.

La recepción y el buffet también serán completamente renovados, la fachada será transformada con un sistema ventilado que aporta eficiencia energética y una imagen renovada y las zonas comunes incorporarán nuevos pavimentos, revestimientos y accesos.

Apartamentos Royal Playa

El complejo Royal Playa apuesta por una modernización integral para hacer más atractivas sus 29 unidades y 87 plazas, que se mantienen tras la reforma. El proyecto, valorado en 1,45 millones, tampoco cambia su modalidad, aunque le permitirá aspirar a una categoría superior dentro de la tipología de apartamentos.

La actuación incluye la reforma interior de todas las unidades, con renovación de cocinas y baños, sustitución de instalaciones y nuevos acabados. Las zonas comunes serán modernizadas y la fachada se transformará con un sistema ventilado y carpinterías exteriores de nueva generación que mejorarán tanto la estética como la eficiencia energética. Además, se adecuarán las plantas bajo rasante para destinarlas a usos auxiliares como almacenes.

Apartamentos Salmón Playa

Con algo más de 1,56 millones, la reforma del complejo Salmón Playa se enfoca a la accesibilidad y la modernización. Mantendrá sus 29 unidades y 87 plazas y tampoco cambia de modalidad.

El proyecto incluye la renovación completa de los pavimentos, revestimientos, cocinas, baños y carpinterías interiores de los apartamentos, la instalación de un ascensor exterior para una unidad adaptada para personas con movilidad reducida y la renovación de la fachada mediante un sistema ventilado y nuevas carpinterías exteriores que mejorarán la eficiencia energética y la imagen.

Además, se eliminarán las pasarelas de conexión con otros establecimientos y se mejorarán accesos y elementos comunes.