Foto de archivo de Rosario Viera, Sebastián Suárez y Rayco Padilla. C7

Los otros tres ediles de Somos PP se reparten las áreas de la concejal destituida en Ingenio

El portavoz, Rayco Padilla, llevará Accesibilidad, Rosario Viera, las escuelas infantiles, y Sebastián Suárez, Educación

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Ingenio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:46

El grupo municipal de Somos PP en el Ayuntamiento de Ingenio conservará las delegaciones que tenía asignadas la edil Alejandra Rodríguez, que fue destituida este lunes por la alcaldesa Vanesa Martín. De esta manera, la coalición conservadora mantiene entre sus filas las áreas que gestionaba la concejal apartada de sus funciones, que son Accesibilidad, Educación y Escuelas Infantiles.

Según fuentes del gobierno municipal, las delegaciones de la edil cesada, que formalmente sigue formando parte, se repartirán entre los otros tres ediles del grupo. Le corresponderá una a cada uno.

El portavoz y líder de Somos PP, Rayco Padilla, llevará Accesibilidad, que se sumará a las competencias que ya ejerce en Urbanismo, Seguridad, Emergencias y Festejos. A Rosario Viera, por su parte, le ha correspondido el Patronato de Escuelas Infantiles, responsabilidad que añadirá a las que ya tenía en Participación Ciudadana y Solidaridad. Y finalmente, el área de Educación estará a cargo de Sebastián Suárez, que ya venía coordinando las áreas de Cultura y Parques y Jardines.

A falta de que se concrete qué posición adoptará la edil Alejandra Rodríguez tras ser desprovista de sus delegaciones, si seguirá o no apoyando al grupo de gobierno, el ejecutivo municipal no verá mermada la mayoría de la que ya gozaba porque la hipotética pérdida de este voto la ha compensado con la anunciada incorporación del único edil de CC en la corporación, Lucrecio Suárez. Su formación ya formalizó el pacto con Forum Drago-NC y Somos PP, se incorporará en octubre y asumirá Vivienda y Servicios Sociales.

Tras estos cambios, la oposición en Ingenio la ejercen cinco ediles del PSOE, una de Agrupa Sureste y otra no adscrita, ex de Vox.

