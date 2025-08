Las tres bandas de Agaete afinan el alma de La Rama con emoción, recuerdo y corazón

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 1 de agosto 2025, 15:52 Comenta Compartir

En Agaete, la música no es un acompañamiento: es el pulso de una de las fiestas más emblemáticas de Canarias. La Rama, declarada Bien de Interés Cultural, se celebra cada 4 de agosto con un despliegue de emoción, tradición y, sobre todo, sonidos que mueven al pueblo. En el centro de todo están tres formaciones que, más que tocar, viven y construyen esta fiesta: la Banda de Agaete, la Banda Guayedra y la Banda Clandestina.

Según informa el Ayuntamiento de Agaete, estas tres bandas, cada una con su identidad, marcarán los tres momentos clave del día grande: La Diana, La Rama y La Retreta. Con cariño, talento y una conexión profunda con la Villa, estas agrupaciones convierten cada desfile en un acto de entrega.

Pedro Santana, portavoz de la histórica Banda de Agaete, que participará entre las 14 y las 16 horas en La Rama, ha subrayado la intensidad emocional de este año, marcado por la reciente pérdida de su director, Heriberto Santana. «Tocar sin él será difícil, pero también será nuestro homenaje», ha declarado, en nombre de una formación que lleva décadas marcando el paso de la fiesta.

La Banda Guayedra, integrada casi en su totalidad por músicos nacidos en Agaete, abrirá el desfile tras el tradicional volador a las 10 de la mañana. «El 99,9% de nuestros músicos son culetos. Ya son cinco de nuestros hijos los que tocan con nosotros, mezclando experiencia y juventud», ha compartido Calixto Nuez, portavoz del grupo. Este 2025, además, celebran los 20 años del disco De La Rama al Mundo.

Por su parte, la Banda Clandestina, que tomará el relevo en los segundos turnos de cada momento del día, vive esta edición con ilusión renovada. «Ponemos el corazón en cada nota», ha afirmado Saulo Armas. Este año, además, incorporan a dos mujeres en sus filas, una presencia poco habitual en las bandas de La Rama, y que celebran como un avance simbólico.

Según destaca el consistorio, las tres bandas no solo interpretan partituras: «hacen bailar al pueblo, lo conmueven y mantienen viva la esencia de La Rama». Porque si algo ha quedado claro en esta cuenta atrás es que, en Agaete, sin música no hay fiesta, y sin sus bandas, no hay alma que se mueva.

Temas

Tradiciones