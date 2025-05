Tres alumnos del IES Doramas de Moya ganan el concurso fotográfico 'Solidarity is about Youth: the voice of fraternity' Claudia Hernández, Isabel Marrero y Alejandro Suárez han ganado un certamen a nivel nacional con la fotografía 'Acogida' con la que representan la solidaridad del pueblo canario ante la llegada de migrantes a nuestras costas

CANARIAS7 Moya Martes, 13 de mayo 2025, 16:45 Comenta Compartir

Claudia Hernández, Isabel Marrero y Alejandro Suárez, alumnos del IES Doramas de Moya, se han proclamado vencedores a nivel nacional del concurso fotográfico del programa SAY, Solidarity is about Youth: the voice of fraternity, con la fotografía titulada: 'Acogida'. Una imagen que hace referencia a la «solidaridad del pueblo canario antes la llegada de migrantes africano», según resaltan sus creadores. La participación dentro del concurso queda englobada dentro la asignatura de Filosofía en 4º de la ESO, siendo impartida por el profesor Miguel Rodríguez, dentro del desarrollo del eje de Arte, Acción Cultural y Cooperación.

Este concurso fotográfico está dedicado a jóvenes de entre 12 y 19 años, y se ha desarrollado en Francia, Polonia, Croacia, Italia y Eslovenia. Mientras, en España han participado un total de 36 jóvenes de cinco institutos, alzándose con el premio final los estudiantes del IES Doramas. El alumnado para la realización de la imagen ha utilizado un teléfono móvil y un atardecer de la isla quedando reflejada su creatividad junto a la solidaridad de la que siempre han hecho gala nuestras islas.

El programa SAY es una respuesta educativa y solidaria ante los discursos xenófobos y excluyentes de Europa, para llevar a cabo actividades que fomenten el pensamiento crítico entre la juventud. Para ello, llevan a cabo acciones como el envío de postales con mensajes solidarios, la formación para el análisis de imágenes o el mencionado concurso fotográfico.

Los alumnos y alumnas de Croacia fueron los encargados de elegir la imagen ganadora con 292 votos, tras una preselección realizada por tres expertos. Ahora los tres jóvenes, junto a uno de sus profesores, disfrutarán de un viaje a Prato (Italia), del 2 al 4 de junio, para realizar un encuentro con los estudiantes del resto de países europeos. La imagen premiada se expondrá en una muestra junto a las otras cinco fotografías premiadas en el concurso.

Temas

Fotografía

Estudiantes

Moya

Migrantes