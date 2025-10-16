Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del desayuno solidario de los trabajadores del Grupo Anfi. C7

Los trabajadores del Grupo Anfi se vuelcan con una compañera tras sufrir un infarto

Los compañeros de Nina y la dirección de la empresa han donado dinero para ayudar a sufragar los costes de su recuperación

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:02

Los trabajadores del Grupo Anfi han hecho un desayuno solidario en apoyo a la trabajadora Nina Kåhlberg. El objetivo es recaudar fondos para ayudar a Nina en su proceso de recuperación, tras la parada cardiaca que sufrió hace unos meses y que le ha dejado graves secuelas. Desde su incorporación en 2018 a la empresa, Nina se ha ganado el cariño y respeto de todos sus compañeros por su profesionalidad.

La familia Anfi ha querido devolverle una parte de ese afecto en forma de apoyo y unión. Decenas de empleados han participado con donaciones voluntarias que ayudarán a costear parte de los costosos gastos del tratamiento. La propia dirección de Anfi también ha donado dinero para esta causa.

Todo lo recaudado servirá para costear una parte del tratamiento que requiere Nina y así ayudar a cubrir los gastos de su fisioterapia, estimados en unos mil euros mensuales.

El desayuno solidario se celebró el día del cumpleaños de Nina. Aunque ella no pudo estar presente físicamente, muchos trabajadores compartieron mensajes de felicitación, deseos de pronta recuperación y palabras de cariño que serán entregadas junto a lo recaudado.

