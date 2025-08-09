Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sonia Tejera durante la luchada para recaudar fondos. Pedro Reyes

Torneo de zanga benéfico en Balos para ayudar a Sonia Tejera

La iniciativa será el 23 de agosto organizada por la Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:25

La Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos de Santa Lucía de Tirajana organiza el próximo 23 de agosto un torneo benéfico de este juego de cartas para ayudar a Sonia Tejera, la joven de Ingenio que necesita recaudar fondos para tratamientos médicos urgentes en Madrid para el cáncer que padece.

La inscripción para este campeonato, cuya recaudación se entregará a Tejera, es de 10 euros por persona. También existe la posibilidad de donar esa cantidad aunque no se participe en el evento que tendrá lugar en la asociación vecinal de Balos a partir de las 10.00 horas.

Se entregarán premios a los 10 primeros equipos clasificados, además de bocadillos y agua para los participantes gracias a la colaboración de varias empresas que han querido sumarse a este acto. Los interesados pueden enviar un WhatsApp al número 654 020 286.

Este torneo se suma así a la luchada histórica que tuvo lugar el pasado 27 de julio en el terrero Las Crucitas de Agüimes, que resultó un éxito de participación. El evento estuvo organizado por sus primos, los luchadores Rayco Tejera, Arasahi Tejera y Pedro Tejera, y el mandador Pedro Tejera. En esa jornada, un combinado de luchadores de Ingenio se enfrentó a un equipo del resto de Canarias. Toda la recaudación fue destinada íntegramente a cubrir los gastos médicos de la joven.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  2. 2 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  3. 3 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  6. 6 Fontanales, el niño bonito de la Villa de Moya
  7. 7 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  8. 8 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando
  9. 9 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  10. 10 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Torneo de zanga benéfico en Balos para ayudar a Sonia Tejera

Torneo de zanga benéfico en Balos para ayudar a Sonia Tejera