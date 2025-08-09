Torneo de zanga benéfico en Balos para ayudar a Sonia Tejera La iniciativa será el 23 de agosto organizada por la Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Viernes, 8 de agosto 2025, 23:25

La Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos de Santa Lucía de Tirajana organiza el próximo 23 de agosto un torneo benéfico de este juego de cartas para ayudar a Sonia Tejera, la joven de Ingenio que necesita recaudar fondos para tratamientos médicos urgentes en Madrid para el cáncer que padece.

La inscripción para este campeonato, cuya recaudación se entregará a Tejera, es de 10 euros por persona. También existe la posibilidad de donar esa cantidad aunque no se participe en el evento que tendrá lugar en la asociación vecinal de Balos a partir de las 10.00 horas.

Se entregarán premios a los 10 primeros equipos clasificados, además de bocadillos y agua para los participantes gracias a la colaboración de varias empresas que han querido sumarse a este acto. Los interesados pueden enviar un WhatsApp al número 654 020 286.

Este torneo se suma así a la luchada histórica que tuvo lugar el pasado 27 de julio en el terrero Las Crucitas de Agüimes, que resultó un éxito de participación. El evento estuvo organizado por sus primos, los luchadores Rayco Tejera, Arasahi Tejera y Pedro Tejera, y el mandador Pedro Tejera. En esa jornada, un combinado de luchadores de Ingenio se enfrentó a un equipo del resto de Canarias. Toda la recaudación fue destinada íntegramente a cubrir los gastos médicos de la joven.