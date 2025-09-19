El tomate reina otra vez en Vecindario Música canaria, muestras de cocina, talleres infantiles y puestos de venta en la Feria del Tomate, este viernes y sábado, en Santa Lucía de Tirajana

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:11 Comenta Compartir

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el concejal de Desarrollo Local y Económico, Sergio Vega, inauguraron este viernes por la tarde la 'Feria del Tomate y Gastronómica', que se desarrollará en la zona peatonal de la Avenida de Canarias y la Plaza de los Algodoneros desde este viernes hasta este sábado. Habrá muestras de cocina con el tomate como protagonista, con una programación que combina una decena de puestos de venta además de gastronomía, cultura, talleres infantiles y una actuación teatral de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea.

Según informa el gobierno local en un comunicado, el alcalde Francisco García destacó que «esta feria es una nueva oportunidad para que los productores agrícolas traigan el tomate y muestren sus grandes posibilidades gastronómicas». García añadió que «la historia del último siglo de nuestro municipio está muy vinculada social y económicamente a la zafra, y creemos que esta feria, además de su parte gastronómica, también es un lugar para la memoria y la identidad de Santa Lucía de Tirajana».

Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico y Local, Sergio Vega, anunció que la feria se estructura en «dos jornadas muy completas de la cultura del tomate, que forma parte de la historia del desarrollo de nuestro municipio». Y añadió: «Tendremos talleres, música, muestras de cocina..., será un espacio para todos los públicos que hemos organizado desde la concejalía de Desarrollo Local y Económico del Ayuntamiento».

El sector de la restauración estará representado por diferentes restaurantes del municipio, que realizarán muestras de cocina con el tomate como protagonista. La programación gastronómica constituye el eje central del evento, con showcookings a cargo de reconocidos restaurantes.

Este viernes le toca a El Sitio Ibérico y a El Cardón, mientras que este sábado habrá muestras gastronómicas del Restaurante Meteodoro (11.30 horas), a las 12.30 habrá una muestra sorpresa, a las 18.00 le tocará al restaurante Delisonia y a las 19.00, la muestra correrá a cargo del Molino de Gofio Pérez Gil.