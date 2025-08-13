Teror ultima el dispositivo de seguridad para la Fiesta del Pino 2025 El plan incluye vigilancia aérea con drones de los senderos que conducen a Teror los días 7 y 8 de septiembre para la prevención de incendios forestales y realizar una labor disuasoria

Participantes en la reunión del dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pino.

CANARIAS7 Teror Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:18 Comenta Compartir

Teror se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes en las Fiestas del Pino 2025 con un detallado Plan de Seguridad y actuación ante emergencias expuesto este miércoles a todo el dispositivo e instituciones implicadas en la Fiesta Mayor de Gran Canaria.

El dispositivo está preparado para hacer frente a la alta cifra de participación que se espera, teniendo en cuenta los datos de 202, y considerando que este año la romería-ofrenda del 7 de septiembre cae un domingo.

El plan incluye vigilancia aérea con drones de los senderos que conducen a Teror los días 7 y 8 de septiembre para la prevención de incendios forestales y realizar una labor disuasoria en casos de emergencia.

Para evitar riesgos de accidentes, este año también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, entre Tamaraceite y Teror, desde el 7 de septiembre a las 11.00 horas hasta el 8 de septiembre a las 15.00.

El acceso al casco estará cerrado al tráfico desde las 17.00 horas del día 7 a las 05.00 del día 8. En este horario se prohibirá el acceso a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar daños, como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos, realizándose en los accesos controles de vidrio.

Y de las 07.00 del día 7 a las 15.00 del día 8, y de 07.00 a 15.00 del día 11, habrá vigilancia permanente en las vías de acceso y salida de Teror con puntos de control en San Matías, cruce de Los Llanos, GC-219 (puente del Molino, GC-21 (bifurcación calle Camino Viejo del Hoyo), GC-21 (bifurcación GC-213-cruce de gasolinera Cepsa), GC-433 (avenida Monseñor Socorro-bifurcación Virgen de Lourdes), GC-433 (calle Monseñor Socorro-bifurcación El Mesón y GC-21 (viaducto).