Participantes en la reunión del dispositivo de seguridad de las Fiestas del Pino. C7

Teror ultima el dispositivo de seguridad para la Fiesta del Pino 2025

El plan incluye vigilancia aérea con drones de los senderos que conducen a Teror los días 7 y 8 de septiembre para la prevención de incendios forestales y realizar una labor disuasoria

Teror

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:18

Teror se prepara para recibir a miles de peregrinos y visitantes en las Fiestas del Pino 2025 con un detallado Plan de Seguridad y actuación ante emergencias expuesto este miércoles a todo el dispositivo e instituciones implicadas en la Fiesta Mayor de Gran Canaria.

El dispositivo está preparado para hacer frente a la alta cifra de participación que se espera, teniendo en cuenta los datos de 202, y considerando que este año la romería-ofrenda del 7 de septiembre cae un domingo.

El plan incluye vigilancia aérea con drones de los senderos que conducen a Teror los días 7 y 8 de septiembre para la prevención de incendios forestales y realizar una labor disuasoria en casos de emergencia.

Para evitar riesgos de accidentes, este año también se prohíbe la circulación de bicicletas en la GC-21, entre Tamaraceite y Teror, desde el 7 de septiembre a las 11.00 horas hasta el 8 de septiembre a las 15.00.

El acceso al casco estará cerrado al tráfico desde las 17.00 horas del día 7 a las 05.00 del día 8. En este horario se prohibirá el acceso a cualquier persona que lleve material susceptible de ocasionar daños, como envases de vidrio, armas blancas, artificios pirotécnicos, realizándose en los accesos controles de vidrio.

Y de las 07.00 del día 7 a las 15.00 del día 8, y de 07.00 a 15.00 del día 11, habrá vigilancia permanente en las vías de acceso y salida de Teror con puntos de control en San Matías, cruce de Los Llanos, GC-219 (puente del Molino, GC-21 (bifurcación calle Camino Viejo del Hoyo), GC-21 (bifurcación GC-213-cruce de gasolinera Cepsa), GC-433 (avenida Monseñor Socorro-bifurcación Virgen de Lourdes), GC-433 (calle Monseñor Socorro-bifurcación El Mesón y GC-21 (viaducto).

