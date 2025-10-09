Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de entrega de Honores y Distinciones del Pino 2025. Arcadio Suárez

Teror entrega sus Honores y Distinciones

Este acto, integrado dentro del programa de las Fiestas del Pino 2025, se tenía previsto celebrar el pasado 10 de septiembre, aunque finalmente tuvo que ser aplazado por causas meteorológicas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:14

Comenta

El Ayuntamiento de Teror entregó en la noche de ayer los Honores y Distinciones del Pino 2025. José Miguel Rodríguez, famoso arquitecto de la villa mariana, fue nombrado Hijo Predilecto, mientras que la matrona Antonia Solanes fue reconocida como Hija Adoptiva y el sacerdote Manuel Reyes como Hijo Adoptivo de Teror

Durante la celebración del evento se hicieron dos homenajes públicos. Uno de ellos fue para el equipo de voluntariado de la basílica del Pino y el otro para la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde (UNIDRON).

Este acto, integrado dentro del programa de las Fiestas del Pino 2025, se tenía previsto celebrar el pasado 10 de septiembre, aunque finalmente tuvo que ser aplazado por causas meteorológicas. Para evitar cualquier fenómeno adverso, en esta ocasión tuvo lugar en el Auditorio de Teror, a diferencia de años anteriores, cuando se había celebrado en la plaza del Pino.

Ver 19 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  4. 4 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  8. 8 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 Las Canteras: historia de un desgobierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Teror entrega sus Honores y Distinciones

Teror entrega sus Honores y Distinciones