Teror entrega sus Honores y Distinciones

El Ayuntamiento de Teror entregó en la noche de ayer los Honores y Distinciones del Pino 2025. José Miguel Rodríguez, famoso arquitecto de la villa mariana, fue nombrado Hijo Predilecto, mientras que la matrona Antonia Solanes fue reconocida como Hija Adoptiva y el sacerdote Manuel Reyes como Hijo Adoptivo de Teror

Durante la celebración del evento se hicieron dos homenajes públicos. Uno de ellos fue para el equipo de voluntariado de la basílica del Pino y el otro para la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde (UNIDRON).

Este acto, integrado dentro del programa de las Fiestas del Pino 2025, se tenía previsto celebrar el pasado 10 de septiembre, aunque finalmente tuvo que ser aplazado por causas meteorológicas. Para evitar cualquier fenómeno adverso, en esta ocasión tuvo lugar en el Auditorio de Teror, a diferencia de años anteriores, cuando se había celebrado en la plaza del Pino.

