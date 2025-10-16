Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
Romería de peregrinación de la virgen del Rocío para realizar una ofrenda floral a Nuestra Señora del Pino de años anteriores, en Teror. C7

Teror celebra este domingo la romería de peregrinación del Rocío a la virgen del Pino

El Bendito Simpecado partirá a las 11.30 horas desde San Matías hasta la basílica del Pino, donde se oficiará a las 13.00 horas una misa rociera

CANARIAS7

CANARIAS7

Teror

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:05

Comenta

La tradicional romería de peregrinación a Teror de Nuestra Señora del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria para ofrendar con flores a la virgen del Pino se celebrará este próximo domingo en Teror. También con la presencia del Bendito Simpecado, que en esta ocasión llegará portado sin carreta. Previo a la peregrinación, el sábado 18 de octubre, a las 20.30 horas, la Hermandad del Rocío realizará el rezo del Rosario alrededor de la basílica del Pino.

El domingo la comitiva partirá a las 11.30 horas desde el parque José Hernández, en San Matías, hasta la basílica del Pino portando el Bendito Simpecado y acompañados de la música y el baile de las rocieras. A las 12.30 horas tendrá lugar el encuentro en el puente del Pino, donde se realizará el Salve. Posteriormente, a las 13:00 horas, se oficiará en la basílica del Pino la misa rociera cantada por el coro de la Real Hermandad y la ofrenda floral a la Nuestra Señora del Pino. La celebración culminará con una comida de hermandad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 La Aemet publica una imagen que deja claro lo que impactará en Canarias en cuestión de horas
  6. 6 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  7. 7 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  9. 9 Guanarteme levanta otra barricada
  10. 10 Así fue la detención del histórico narcotraficante El Guaca en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Teror celebra este domingo la romería de peregrinación del Rocío a la virgen del Pino

Teror celebra este domingo la romería de peregrinación del Rocío a la virgen del Pino