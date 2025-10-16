Teror celebra este domingo la romería de peregrinación del Rocío a la virgen del Pino El Bendito Simpecado partirá a las 11.30 horas desde San Matías hasta la basílica del Pino, donde se oficiará a las 13.00 horas una misa rociera

CANARIAS7 Teror Jueves, 16 de octubre 2025, 17:05 Comenta Compartir

La tradicional romería de peregrinación a Teror de Nuestra Señora del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria para ofrendar con flores a la virgen del Pino se celebrará este próximo domingo en Teror. También con la presencia del Bendito Simpecado, que en esta ocasión llegará portado sin carreta. Previo a la peregrinación, el sábado 18 de octubre, a las 20.30 horas, la Hermandad del Rocío realizará el rezo del Rosario alrededor de la basílica del Pino.

El domingo la comitiva partirá a las 11.30 horas desde el parque José Hernández, en San Matías, hasta la basílica del Pino portando el Bendito Simpecado y acompañados de la música y el baile de las rocieras. A las 12.30 horas tendrá lugar el encuentro en el puente del Pino, donde se realizará el Salve. Posteriormente, a las 13:00 horas, se oficiará en la basílica del Pino la misa rociera cantada por el coro de la Real Hermandad y la ofrenda floral a la Nuestra Señora del Pino. La celebración culminará con una comida de hermandad.

Temas

Teror