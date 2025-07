El termómetro llega a 38.7 grados en Agüimes antes del mediodía

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de julio 2025, 13:53 Comenta Compartir

La predicción meteorológica para este miércoles se está cumpliendo y el mercurio ha superado ya los 37 grados centígrados en Gran Canaria, cuya mitad sur está en aviso naranja por altas temperaturas, elevándose a las 11.50 horas hasta 38.7 grados en Agüimes.

A las 12.00 horas el mercurio marcaba 37.0 grados en Las Tirajanas, 36.9 en Tías (Lanzarote), 36.6 en La Victoria de Acentejo (Tenerife) y 36.6 en Teror.

El incremento de las temperaturas se está produciendo tanto en las máximas como en las mínimas y viene acompañado de calima, principalmente en medianías y zonas altas, así como de cielos despejados en la mayor parte del archipiélago, salvo alguna nubosidad matinal en el norte de las islas montañosas.

La pasada madrugada fue tórrida o ecuatorial en varios puntos de Gran Canaria porque el mercurio no bajó de 29.2 grados en Lomo Pedro Alfonso y de 27.1 en Cuevas del Pinar, dos localizaciones de San Bartolomé de Tirajana, y de 25.4 en Valleseco. Y fue tropical en decenas de puntos del archipiélago, sobre todo de las islas orientales, con míminas de 22.9 grados en Agaete, Agüimes y Tasarte, 22.8 en La Aldea, 22.4 en Melenara y 22.1 en San Mateo, como ejemplos de Gran Canaria.

Para este jueves el aviso por temperaturas máximas de la Aemet es naranja entre las 09.00 y las 21.00 horas para el este, oeste y sur de Gran Canaria, afectando principalmente a la cuenca de Tirajana, donde el termómetro puede llegar localmente a 40 grados centígrados, tanto en las medianías como en las zonas bajas orientadas al sur y oeste (excluidas la zonas costeras del suroeste).

El sofoco durará todo el día porque la predicción incluye temperaturas mínimas por encima de 25 grados que localmente pueden llegar a los 30, lo que significa que la noche en estas zonas será entre ecuatorial o tórrida e infernal.

En las cumbres de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, bajo aviso amarillo, las máximas serán de 35 grados, principalmente en los surestes de Lanzarote y Fuerteventura, donde se pueden alcanzar localmente los 37 grados, así como en la cuenca de Tejeda, mientras que las mínimas pueden no bajar de 25.

El aviso por temperaturas máximas de la Aemet para las islas occidentales es amarillo y la previsión es que el mercurio no pase de 36 grados, sobre todo en medianías y zonas bajas del sur y oeste de Tenerife y en el área metropolitana, especialmente en la fachada sureste, donde no se descarta alcanzar o superar localmente los 37 grados. Aquí las mínimas también pueden no bajar de los 25.

Además, desde primera hora de la tarde y hasta que acabe el día está activado otro aviso meteorológico, en este caso por viento, en La Gomera, la mitad sur y cumbres de Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro. Es de color naranja en la isla colombina y amarillo en el resto.

En La Gomera, entre las 15.00 y las 24.00 horas, donde se esperan rachas máximas de 90 km/h, principalmente en cumbres y medianías de las vertientes sureste y suroeste.

En Gran Canaria, en el mismo horario, la previsión es de rachas máximas de 80 km/h. principalmente en cumbres y medianías de las vertientes sureste y suroeste, y no se descarta que alcancen localmente los 90 km/h, especialmente de madrugada.

En Lanzarote y El Hierro, donde el aviso empieza a las 18.00 y acaba también con el día, la predicción es de rachas máximas de 70 km/h. afectando principalmente en zonas de interior y vertientes este y sur.