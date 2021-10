Tenso rifirrafe entre Narváez y Marichal en el pleno en que CC estrenó oposición

El pleno en el que CC se estrenaba en la oposición tras el cese hace un mes de tres de sus ediles dio lugar a un tenso rifirrafe entre la alcaldesa, Conchi Narváez, y el portavoz de los nacionalistas y excompañero de pacto, Alejandro Marichal, a cuenta de los cambios propuestos por la regidora para modificar la composición de las comisiones informativas tras la salida de CC del ejecutivo local.

Narváez (PSOE) situó como representante titular de CC en esas comisiones a la concejal Francisca Quintana, que es la única miembro del grupo de los nacionalistas que decidió quedarse en el gobierno y que no atendió a la orden del partido de pasarse a la oposición. Es más, CC ya ha anunciado el inicio de los trámites para su expulsión de la formación.

«Este punto no debería ni tratarse», empezó advirtiendo Marichal, que se quejó de que la propuesta le había llegado a última hora de la mañana (14.30) del día anterior. «Ni es serio ni democrático ni legal». Y aludió una y otra vez al articulo 174 del Reglamento Orgánico Municipal en el que se especifica que cualquier variación de los miembros de un grupo en las comisiones ha de ser propuesto por el portavoz de ese grupo.

«No se puede votar algo que incumple uno de los requisitos para hacerlo posible, así que o tiene un gran desconocimiento de la normativa, o peor aún, lo conoce y actúa de mala fe», le dijo a Narváez. Marichal intentó leer el artículo varias veces, pero ella no le dejaba. «No hace falta, me lo sé». Pero como él insistió y empezó a leerlo, la alcaldesa le retiró la palabra. «El pleno lo dirijo yo», le advirtió. « Actúa con muy malas artes», se le escuchó decir al edil de CC a micro apagado. «A mí me va a dar clases Marichal de malas artes» -ironizó la regidora- «Lo que faltaba».

Marichal pidió incluso intervenir al secretario municipal, Marcelino López Peraza, y éste llegó a sugerir que el asunto se quedara sobre la mesa, pero Narváez no accedió y se votó. Lo aprobaron todos los grupos menos los tres ediles de CC. Fuera de pleno, Marichal anunció que impugnará este acuerdo y que lo llevará a la vía contenciosa. Por cierto, el secretario pudo estar en la sesión después de que llegase un auto judicial el día anterior que suspendió el decreto que firmó el propio Marichal, estando aún en el gobierno, por el que le denegó la prórroga de su jubilación.

En la misma sesión de este viernes se aprobó encargar al órgano municipal el informe ambiental que permitirá tramitar la modificación menor del PGOU para regularizar la situación urbanística de Lomo Los Azules y Lomo de las Cuatro Matas, se dio el visto bueno al primer convenio a cuatro años (2022-2025) con la ULPGC y la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC para dar estabilidad a la Universidad de Verano de Maspalomas, se aprobó la cesión de espacios al Cabildo para un nuevo PFAE, 'Tiraxana', y también se dio salida a un reconocimiento extrajudicial de crédito de 968.147 euros para saldar facturas irregulares de entre 2016 y 2020.

En ruegos y preguntas, el edil de Deportes, Samuel Henríquez, reconoció, a preguntas de AV-PP, que las obras de la pista de atletismo de Maspalomas están paradas desde julio a la espera de un modificado del proyecto tras descubrir errores en el estudio topográfico. Henríquez recordó que el proyecto se redactó y licitó cuando AV-PP estaba gobernando.

114.000 euros para obras de mejora en el yacimiento de Arteara

También este viernes el Pleno aprobó el proyecto de renovación del centro de interpretación del yacimiento arqueológico de Arteara, que ya no es gestionado por Arqueocanarias. Valorado en 114.000 euros, el Cabildo aporta 90.000. Contempla acciones para mejorar la accesibilidad en el centro y para dotarlo de espacios de sombra, mejoras en la señalética del recinto y de las rutas interiores del enclave y la renovación total de los elementos expositivos, no solo en cuanto a contenidos, sino también a nivel tecnológico. La idea es licitarlo antes de que acabe el presente ejercicio.