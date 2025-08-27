Televisión Canaria emite este viernes la 30ª edición del 'Festival Internacional de Folclore de Ingenio' Será a partir de las 22.30 horas con un espectáculo que fusiona la música y los bailes tradicionales de África, Europa y América y que contará con artistas como Yeray Rodríguez o Iván Quintana

Televisión Canaria emitirá la noche de este viernes, día 29 de agosto, a las 22:30 horas, el espectáculo de clausura de la 30º edición del Festival Internacional de Folclore de Ingenio 'Muestra Solidaria de los Pueblos', que tuvo lugar el pasado mes de julio en el Parque Néstor Álamo del citado municipio.

Las cámaras de la televisión pública canaria grabaron el brillante evento en el que se fusionó la música y los bailes tradicionales de tres continentes diversos como África, Europa y América, en un atractivo viaje multicultural por la idiosincrasia sonora y festiva de Canarias, Lesoto y Venezuela.

Durante el transcurso del programa los espectadores podrán disfrutar del talento del cantante Iván Quintana, las ingeniosas décimas de Yeray Rodríguez, el folclore y el baile tradicional de los grupos Coros y Danzas de Ingenio, la compañía folclórica Barinas de Venezuela, la Agrupación Folclórica de Tetir de Fuerteventura y el conjunto folclórico nacional Sotho Kids de Lesoto.

En la gala de clausura celebrada a finales de junio en Ingenio sus organizadores quisieron rendir tributo a algunas de las fiestas más populares de Gran Canaria como La Rama o los Carnavales. Por ello, los espectadores podrán asimismo contemplar en el programa de la Televisión Canaria la actuación de la murga Los Legañosos de Carrizal y de la multipremiada comparsa de Agüimes, Aragüimé.

El programa que se emitirá la noche del viernes concluirá con la imagen de todos los grupos participantes del festival interpretando sobre el escenario el popular himno 'Cantar a la vida', compuesto por Armando Hernández para el evento, y el esplendor de los fuegos artificiales iluminando la noche ingeniense vigilada por la imponente y esbelta estampa de la palmera de Paquesito del Parque Néstor Álamo.

El Festival Internacional de Folclore de Ingenio 'Muestra Solidaria de los Pueblos', que organiza desde hace 30 años la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio y el Cabildo de Gran Canaria, está declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Además, constituye para la CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales) de la UNESCO todo un referente cultural en el Atlántico Medio, debido a la variada oferta a lo largo de sus tres décadas de existencia.

Por el festival, que posiciona a Ingenio, Gran Canaria y a Canarias como punto de encuentro del folclore en el mundo, han pasado más de 300 grupos de más de 80 países distintos de los cinco continentes del planeta.