Un teldense en la corte de La Sonora Dinamita, los reyes de la cumbia

Gaumet Florido Telde Domingo, 27 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

¿Quién no ha escuchado canciones tan míticas como 'Mi cucu' o 'Qué lindo es tu cucu', como es más conocida a escala mundial? ¿O, por ejemplo, 'A mover la colita', 'El africano', 'Mil horas', 'La toallita mojada' o 'Amor de mis amores'? A esa corte de letras y músicas de los llamados reyes de la cumbia, La Sonora Dinamita, un referente en América y en general, para la música latina verbenera, se les sumará, por ahora, y en su próximo disco, tres temas de un músico teldense, Alberto Santana Caballero.

Y no será una grabación cualquiera. Sus tres canciones serán incluidas en el trabajo con el que esta histórica agrupación quiere conmemorar el 65 aniversario de su fundación y, con ello, una trayectoria que, pese a que experimentó un largo paréntesis de inactividad, ha sido tan exitosa y prolífica que ha hecho de esta orquesta una especie de marca comercial en el mundo latinoamericano, con varias bandas franquicia. En todo caso, Alberto va a colaborar con la matriz, con la original, la de Lucho Argain y Xiu García, la agrupación que se fundó un 22 de marzo de 1960 en la ciudad de Cartagena, en Colombia, y que se ha afincado en México.

«Para mí esto ha sido, primero, una sorpresa, pero, sobre todo, un honor que estrenen temas míos», confiesa Santana en su pequeño estudio-oficina de la empresa Sonimac, en Las Huesas (Telde), donde trabaja este músico y compositor de vocación, pero que es productor de profesión, vinculado al mundo audiovisual de la mano de Carmelo Ramos y Juan Simón Moreno.

«Imagínate cómo me puedo sentir cuando yo he tocado muchos temas de ellos, me los he tenido que aprender», apostilla. Y es que Alberto, hoy de 51 años, tiene un pasado muy vinculado a la música de verbena. Formó parte de grupos tan populares en Gran Canaria como Los Ángeles Banda Show o Armonía Show.

Ampliar

¿Y qué pasó para que se cruzaran los caminos de Alberto y una orquesta que ha sacado a la luz más de 50 discos y ha vendido entre 40 y 50 millones de copias en todo el mundo? Aquí se dieron la mano el talento musical del teldense, una amistad, la de Alberto con el tenor venezolano Giancarlo Santelli, y una casualidad, que Santelli es familiar de una de las vocalistas actuales de La Sonora Dinamita, Johanna Saray Betancourt.

Alberto y Giancarlo, afincado en Tenerife, coincidieron en noviembre pasado en el 'Homenaje a los 3 tenores', en el III Festival de Música de Arucas. «Me preguntó si yo seguía en la música y le dije que sí, escuchó algunos temas míos, algunas cumbias, y le expliqué que era lo más comercial que estaba haciendo». Giancarlo le pidió permiso para enviar algunos a su contacto en La Sonora Dinamita. «No pasaron ni cinco minutos y me dijo que estaban muy interesados, que si no tenía más temas».

Fruto de esta incipiente colaboración, la mítica orquesta colombiano-mexicana ha grabado tres canciones compuestas por Alberto, y una cuarta, un encargo, una especie de versión de 'Las Mañanitas', a la que suelen recurrir los mexicanos para celebrar los cumpleaños y la que usará La Sonora Dinamita para festejar el 65 aniversario de su nacimiento. Los tres temas propios de Alberto son 'El Patito' (que juega con el doble sentido), 'No te reconozco' y 'Que me digan lo que quieran', pero puede que al final entren más temas suyos. Ahora la orquesta está centrada en grabar las colaboraciones con otros artistas que formarán parte también de este disco.

Con todo, no son estas las únicas composiciones de Alberto. Tiene registrada la propiedad intelectual de unas 300, aunque por la Sociedad General de Autores le computan unas 60, que son las que están en activo, las que se siguen cantando. No es poco bagaje para un músico que se enorgullece de haber moldeado su talento en clases particulares de maestros de Telde, como Finita Betancor, Manuel Hernández Galindo y Víctor Ureña, que fue alumno del gran Totoyo Millares, que hizo sus pinitos como demostrador de teclados musicales en Comercial Venancio, en Los Llanos de Telde, desde donde dio el salto a Yamaha, o que cimentó sus conocimientos como productor musical y arreglista de la mano de José Luis Gómez, en Discan.

Esta etapa pudo ser clave para esta colaboración de Alberto con Sonora. «Como arreglista adapto bien los estilos». La onda expansiva de Sonora ha cruzado el charco.