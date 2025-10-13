Vecinos de Eucaliptos II y Cortijo de Belén solicitan al Ayuntamiento de Telde restringir el tránsito de vehículos pesados Los colectivos vecinales advierten que la circulación constante de camiones y otro vehículos de gran tonelaje está afectando la «seguridad vial, la tranquilidad y la calidad de vida« de los residentes

Rafael Falcón Telde Lunes, 13 de octubre 2025, 18:17 Comenta Compartir

Las Asociaciones de Vecinos 'Armiche de Eucaliptos' y 'Los Cedros del Cortijo' han presentado ante el Ayuntamiento de Telde una solicitud formal para que se adopten medidas destinadas a restringir el tránsito de vehículos pesados por las calles residenciales de las urbanizaciones Cortijo de Belén y Eucaliptos II.

Los colectivos vecinales advierten que la circulación constante de camiones y otros vehículos de gran tonelaje está afectando la «seguridad vial, la tranquilidad y la calidad de vida» de los residentes. Según explican, muchos de estos vehículos utilizan las urbanizaciones como «vía de paso hacia la zona industrial de Cruz de la Gallina», e incluso se han detectado maniobras de «autoescuelas con vehículos pesados en calles estrechas», no preparadas para este tipo de tráfico.

Ante esta situación, las asociaciones solicitan que se declaran como «zonas residenciales con restricción de tránsito para vehículos pesados» (exceptuando servicios esenciales como transporte escolar, recogida de residuos o distribución de alimentos) las siguientes calles: Fuente del Sao, Obispo Diego de Muros, La Noria, Balos, Cortijo de Belén, Luis de la Cerda, Fray Jaime de Olzina y Lotus Kunkelli.

«Confiamos en que el Ayuntamiento atienda nuestra petición, ya que contribuirá a mejorar la seguridad vial, reducir la contaminación acústica y proteger el carácter residencial de nuestras urbanizaciones«, señalaron Aridane Alexis Montesdeoca Quintana y Daniel Fernández, representantes de ambas asociaciones. Los vecinos se muestran dispuestos a mantener una »reunión con los responsables municipales« para exponer con mayor detalle la problemática y buscar soluciones conjuntas que favorezcan la convivencia y la seguridad en la zona.