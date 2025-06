Vecinos y comerciantes de La Pardilla reclaman que «han condenado el barrio»

Rafael Falcón La Pardilla (Telde) Jueves, 12 de junio 2025, 17:38 Comenta Compartir

El barrio teldense de La Pardilla está alterado. De la noche a la mañana sus vecinos han visto cómo su día a día ha sufrido un cambio muy notorio. La clausura de la entrada y salida directas desde la GC-1 al barrio por parte del Cabildo de Gran Canaria, dentro de las medidas adoptadas para mitigar los problemas circulatorios de la autopista del sur, «han condenado a La Pardilla», tal y como reclaman vecinos y comerciantes de la zona.

El Cabildo ha resaltado que esta es una medida provisional que se revertirá cuando el Gobierno de Canarias ejecute las obras de ampliación de la plataforma de la GC-1 en los próximos meses, e incluso el presidente Antonio Morales destacó el pasado lunes que «si provoca situaciones no deseadas en las rotondas de acceso a Telde o el propio acceso a La Pardilla, modificaremos las condiciones y volveremos al trazado antiguo».

Esto no ha tranquilizado los ánimos en La Pardilla, sino todo lo contrario. «Solo queremos la reapertura de la entrada y salida desde nuestro barrio a la GC-1». La Asociación de Vecinos Las Mansas y el Patronato de Fiestas San Isidro ya están preparando para este domingo una nueva concentración, a partir de las 19.00 horas, «ya que la primera se hizo sin tiempo», destacó a CANARIAS7 Gonzalo Santana, presidente de la Asociación Vecinal Las Mansas de La Pardilla.

Los comerciantes están disgustados con esta medida. El vecino Juan Pablo González ha recogido firmas. «Se ha notado un bajón de clientela. En La Pardilla y en San Antonio hay muchos negocios. Este era un lugar de paso de mucha gente para ir rumbo a Telde y Valsequillo, y desde que han tomado esta medida se ha notado en los negocios una pérdida de clientes. Hay comercios, talleres, centros educativos, farmacia, etc. Era un punto de parada para comprar y continuar el camino para muchas personas que no son del barrio, y esto se está perdiendo».

Gonzalo Santana y Juan Pablo González recalcan que curiosamente esta medida la han tomado en el fin del curso escolar. «Sin colegio el fluido de vehículos no será el mismo. Pero las colas en la GC-1 continuarán. Lo que no entendemos es cómo han condenado a todo un barrio de una manera tan absurda», destacan. Más de 6.000 personas se han visto afectadas por estos cambios, pero muchísimos más que no residen en La Pardilla y que utilizaban su acceso han cambiado su ruta desde el pasado lunes. «La rotonda de Makro incrementará su flujo de vehículos, tiempo al tiempo», advierten. «La situación es tensa y de indignación», resume Gonzalo Santana al sentir de los habitantes de La Pardilla, por lo que continuarán con sus reivindicaciones «porque ya lo único que queremos es que nos abran los accesos desde la GC-1».

Las calles Alexander Bell y Gutenberg se han convertido ahora en vías principales de entrada y salida, cuando antes eran vías secundarias con un tráfico escaso. Incluso muchos despistados intentan aún salir del barrio por el lugar de siempre y se topan con su cierre, teniendo que dar la vuelta. Lo que está claro es que el barrio teldense de La Pardilla está en pie de guerra, porque no entienden estas medidas.

La falta de información previa también ha indignado a los vecinos. Juan Pablo González destacaba este jueves que «confiamos en que el alcalde nos defienda y esté a nuestro lado» y es que ya los vecinos están con la mosca detrás de la oreja. Desde hace 2 meses, el Cabildo ha creado una comisión interinstitucional en la que participa el Gobierno de Canarias, la Jefatura Provincial de Tráfico, el Ayuntamiento de Telde y el propio Cabildo a la búsqueda de fórmulas que agilicen el tráfico en la GC-1 para dar respuesta a las situaciones de retenciones que se producen.