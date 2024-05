La teldense Susana Medina se corona en Huelva como Miss Grand Spain 2024

Desde que se coronó como Miss Grand Las Palmas 2023 su objetivo era obtener el cetro de Miss Grand Spain 2024. Dicho y hecho. La teldense Susana Medina destacó en Isla Cristina y en el teatro Horacio Noguera de la localidad onubense recibió la corona. Era una de las grandes favoritas, a priori, y cumplió con los pronósticos.

Ahora Susana Medina tiene un nuevo reto. Representará a España en el certamen Miss Grand Internacional, que se celebrará en octubre en Myanmar, también conocida como Birmania. Susana Medina está en una nube, pero va «a por todas» a la importante cita mundialista.

Natural de La Garita, esta teldense de 25 años destaca por su formación académica, teniendo una visión de los certámenes de belleza muy particular. Estudiante de Derecho, se está especializando en Derecho Laboral por la Universidad de Harvad en un curso online. Dirige la Clínica Dental Dr. Manuel Artiles, en El Carrizal, y ha cursado estudios de marketing digital y programador y desarrollador de aplicaciones web. Persona muy comprometida socialmente, con varios proyectos en marcha, posee un amplio bagaje en el mundo de la moda, con campañas publicitarias en Emiratos Árabes para diversas marcas comerciales y siendo segunda finalista en Miss Europa Continental y participante de Miss Universo Canarias y Miss Universo Spain. 36 candidatas lucharon en Isla Cristina por el cetro de Miss Grand Spain, pero la grancanaria se llevó el gato al agua. Esta mujer de unos ojos verdes que cautivan y de 1,81 metros de altura se define como «una mujer trabajadora, ambiciosa, humilde y emprendedora».

Domina el inglés, alemán y francés, y ahora como ejemplo de su ambición lleva meses aprendiendo algo de tailandés por si obtenía la corona nacional y tenía que representar a España en Miss Grand International, como así será.

«Poder ganar a nivel nacional y tener la oportunidad de acudir al certamen internacional sirve para darle más visibilidad a las islas y a nivel particular para seguir trabajando en el mundo de la moda», afirma.

Ahora no parará de compromisos de una intensiva preparación para Miss Grand International. Susana Medina, en una entrevista que concedió a CANARIAS7 tras coronarse como Miss Grand Las Palmas, destacó que de niña sufrió acoso escolar. «Lo pasé muy mal. Sufrí acoso entre los 8 y los 13 años por alta y gordita. Fue durísimo, me maltrataron y tuve amenazas. Ahora lo hago público porque lo he superado y en los proyectos sociales en los que estoy inmersa quiero apoyar la lucha contra la violencia de género y el acoso», afirmaba con firmeza.