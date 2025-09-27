El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos Una marcha, con cientos de personas, reivindica la libertad del activista grancanario y presidente de la asociación cannábica Beletén

Por la libertad y por la dignidad de Aythami Santana. Cientos de personas se manifestaron este sábado, en una marcha que transcurrió desde la Ciudad de la Justicia hasta la prisión Las Palmas I, reclamando la libertad del activista teldense y presidente de la asociación cannábica Beletén.

Aythami Santana se encuentra desde noviembre de 2024 en prisión acusado de tráfico de drogas y asociación ilícita, con una condena de cinco años. Su caso está teniendo una amplia repercusión nacional, ya que está siendo muy seguido por el movimiento cannábico, ya que «estas asociaciones, legalmente registradas, se están encontrando con situaciones difíciles como la que está atravesando mi hijo ahora. Estas asociaciones que cultivan y cuyo consumo es exclusivo para sus miembros, y que en muchos casos se debe a temas terapéuticos, en España no están legalmente reguladas. Las asociaciones luchan, y mi hijo siempre ha defendido este decálogo, contra el mercado de drogas y los traficantes, y ahora dependen de qué tribunal los juzgue», afirma su madre, Mabel Fernández, que ayer estaba emocionada al comprobar el gran apoyo que está teniendo su hijo.

«Hemos querido denunciar públicamente que Aythami no es un delincuente. Su conducta solo ha protegido a los socios y usuarios de cannabis de Beletén. Estas condenas dan un mensaje equivocado», resaltan. La marcha, encabezada por una carroza, concluyó en la prisión Las Palmas I, donde Aythami Santana cumple condena, y allí se leyó un comunicado, así como un precioso poema realizado por el filólogo Víctor García. «La pérdida de derechos que venimos sufriendo los usuarios y las asociaciones cannábicas estos últimos 10 años ha desembocado en el peor de los escenarios».

