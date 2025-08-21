Telde refuerza su equipo de limpieza con 13 nuevos camiones de residuos El Ayuntamiento presentó hoy la tercera remesa de maquinaria para modernizar la flota con un coste de 1,5 millones, enmarcada en una inversión total de 12,2 millones

El Ayuntamiento de Telde presentó este jueves la tercera remesa del nuevo equipamiento adquirido para mejorar el servicio de limpieza de la ciudad, en el que se incluyen 13 nuevos camiones que, desde ahora, forman parte del equipo de retirada de residuos de la ciudad.

La maquinaria mostrada representa una inversión de 1,5 millones de euros, de los 12,2 millones de euros que se han destinado en total a renovar y modernizar los recursos del área. Los dos primeros lotes se dieron a conocer en enero y marzo. En los próximos meses llegarán a las calles del municipio los equipos restantes.

Mejora del servicio

En el acto estuvo presente el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien destacó el importante papel de la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, con María Calderín al frente, para mejorar los servicios de limpieza a lo largo de todo el municipio. «Desde el primer día que se conformó este gobierno, el área no ha dejado de trabajar para ofrecer un servicio de calidad y eficiente, como se merece nuestra ciudadanía», aseguró.

Por su parte, María Calderín, destacó que siempre fue una prioridad mejorar el servicio. «En total se reemplazarán más de 5.000 contenedores y papeleras en todos los barrios y más de una treintena de vehículos destinados a los trabajos de retirada de desechos y mantenimiento de las calles», destacó.

Sergio Grande, gerente de Valoriza, empresa encargada del servicio, puso en valor el trabajo y el interés del Ayuntamiento por «modernizar toda la maquinaria, haciendo que la ciudad se mantenga a la vanguardia en esta materia y permitiendo que los trabajadores realicen sus funciones de manera más rápida y eficaz».

Ocho camiones de caja abierta y cinco recolectores

Entre los vehículos presentados en esta jornada, se encuentra un camión recolector-compactador (CRC) de carga trasera, con capacidad de 20 metros cúbicos, marca Mercedes Actros y con equipo de compactación Olympus de Ros Roca. Este modelo incorpora tecnología de última generación con menores emisiones contaminantes, lo que permite realizar las tareas asignadas con una reducción significativa del impacto ambiental, contribuyendo a la sensibilidad del servicio.

También se han adquirido cuatro nuevos CRC de carga lateral, con capacidad de 23 metros cúbicos. Este camión recolector-compactador, montado sobre chasis Mercedes Actros, cuenta con un equipo de trabajo Farid modelo FMO Plus. Se trata de un vehículo de gran capacidad con el sistema de izado de contenedores más rápido del mercado. Permite recoger residuos de RSU, envases y papel-cartón de todo el municipio en contenedores de carga lateral de gran volumen (3.000 litros) del modelo ICON, así como de otros fabricantes.

A este lote se suman ocho camiones Mitsubishi Fuso de 3,5 toneladas (del fabricante Mercedes), con carrozado de Carrocería Sevilla. Se incorpora a la flota para ser utilizado por los equipos de Barrios, Acción Inmediata y Repaso de Carga Lateral, que realizan tareas de retirada de desbordamientos, barrido de núcleos urbanos periféricos y retirada de trastos y enseres en horarios de mañana, tarde y noche.