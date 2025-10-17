Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El parque infantil de La Garita ya se encuentra abierto. C7

Telde reabre el parque infantil de La Garita tras solucionar el incidente con un nido de avispas

Parques y Jardines desbloquea el acceso al espacio, después de que el Cabildo paliara la situación al encontrar un enjambre en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Melones

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:42

Comenta

La Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde, dirigida por Juan Francisco Artiles, ha procedido a la reapertura del parque infantil La Garita, tras la intervención de la Consejería de Patrimonio Cultural del Cabildo de Gran Canaria al localizar, en la tarde de este jueves, un nido de avispas en el yacimiento arqueológico de Lomo Los Melones.

El desbloqueo cautelar del acceso al espacio de juegos se ha llevado a cabo una vez el área ha recibido la confirmación por parte del órgano regional de la solución del incidente, con la seguridad de que ya no suponía una amenaza para la seguridad de los usuarios. Cabe destacar que el Cabildo de Gran Canaria es el órgano competente para paliar la situación, al tratarse de un lugar protegido.

Desde el Consistorio se agradece la colaboración ciudadana y el ejemplar comportamiento de los usuarios, respetando la norma de no entrar al parque ni hacer uso de las instalaciones.

