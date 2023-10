Telde prevé el trasplante de 46 árboles para renovar otras dos calles

Los proyectos de renovación de las calles Poeta Pablo Neruda, en el barrio de San Gregorio, y Mesonero Romano, en La Pardilla-Las Remudas, proponen el trasplante a terrenos de la capital de la isla que no se especifican de hasta 25 árboles distintos a palmeras en el primer caso y 18 en el segundo, así como el de tres palmeras canarias en la primera calle sin concretar cuál sería su destino.

Así figura en los documentos básicos aprobados el martes pasado en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Telde para proponer su financiación al Plan de Cooperación con el Cabildo de Gran Canaria de 2024 a 2027.

El proyecto para la renovación de la calle Pablo Neruda, de 287 metros de largo y una anchura media de 17,50 metros, propone el ensanchamiento de las actuales aceras, que «no cumplen con la normativa de accesibilidad vigente», así como la readaptación de los accesos a las viviendas y garajes, la sustitución del alumbrado público por luminarias LED y la reposición de distintos servicios básicos.

En la céntrica calle de San Gregorio que alberga el mercado, y donde «conviven en armonía zona residencial con comercial», también se prevé delimitar el itinerario peatonal con bolardos a una distancia máxima entre ellos que impida el paso de coches para proteger al viandante.

Además, este proyecto contempla el establecimiento de una zona de ubicación de los contenedores de basura de fácil acceso para los servicios de recogida de residuos urbanos, la instalación de varias unidades de papeleras por la zona y la colocación de bancos a lo largo del tramo de la calle a adoquinar y de alcorques que darán protección a la vegetación existente.

Árboles y acera de un lado de la calle Poeta Pablo Neruda.

La superficie de la zona adoquinada peatonal que resultaría de las obras se cifra en 3.600 metros cuadrados, mientras que la de superficie de la zona adoquinada de aparcamiento y cruces es de 952.

La restitución de las líneas de riego que resulten afectadas por las obras es otra de las previsiones del documento, que estima el plazo total de ejecución de los trabajos en 9 meses y el presupuesto en poco más de 1,10 millones de euros.

Proyecto para Mesonero Romano

Por su parte, la renovación urbana de la calle Mesonero Romano, con una longitud de 387 metros y un ancho medio de 14 metros, tiene un presupuesto de obra estimado de 496.433 euros y un plazo de ejecución de los trabajos de 6 meses.

La calle Mesonero Romano teine una longitud de 387 metros.

El proyecto recoge que en esta calle «actualmente existen tramos donde no se puede continuar con un itinerario peatonal debido a que la acera no tiene continuidad», destaca que «el deterioro de algunos ámbitos es evidente por hundimientos y rotura del pavimento de las aceras» y destaca que «las aceras existentes no cumplen con la normativa de accesibilidad vigente».

La actuación prevista incluye la reparación de algunos paños de pavimento de aceras, la ampliación de otras y la creación de aparcamientos en línea con adoquinado, así como la readaptación de los accesos a casas y garajes para cumplir la normativa de accesibilidad vigente.

En esta calle la zona peatonal será ejecutada con pavimento similar al existente, debido a que no se actuará en toda su superficie y es necesario respetar el estilo urbanístico actual.

Árboles y acera de la calle de La Pardilla que el Ayuntamiento quiere remodelar.

Además del trasplante de 25 árboles distintos a palmeras canarias en Pablo Neruda y de 18 en Mesonero Romano, los proyectos de renovación de ambas vías contemplan trabajos de tala y poda de 40 plantas en la primera calle y de 18 en la segunda.