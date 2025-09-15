Telde informa desfavorablemente a la instalación de la planta de propano en Salinetas El informe de Urbanismo concluye que la ubicación propuesta resulta incompatible con el planeamiento vigente, ya que la parcela afectada está calificada como suelo rústico de protección de entornos

El Ayuntamiento de Telde ha emitido un informe técnico desfavorable a la instalación de una planta de propano de 14,8 MW en la zona de Salinetas, tras la consulta realizada por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. El informe, enviado desde el área de Urbanismo que dirige Juan Francisco Jiménez, responde al compromiso adquirido por el alcalde Juan Antonio Peña, quien se comprometió públicamente a informar sobre este expediente y remitir las conclusiones municipales al órgano autonómico competente.

El documento municipal concluye que la ubicación propuesta resulta incompatible con el planeamiento vigente, ya que la parcela afectada está calificada en el Plan General de Ordenación como Sistema General y suelo rústico de protección de entornos, destinada a equipamientos socio-sanitarios y a servir de zona de transición entre los suelos industriales y urbanizables. En este sentido, recalca que no es posible implantar infraestructuras de carácter industrial en el área propuesta.

La proximidad de la planta a viviendas residenciales (175 metros) y a un futuro equipamiento básico de uso social y sanitario supone, según el informe, una incompatibilidad con las exigencias de seguridad y habitabilidad, además de un impacto negativo sobre la calidad de vida de los vecinos. También advierte de que el proyecto afectaría de manera perjudicial al desarrollo turístico y económico del litoral, donde se ubican playas de gran uso ciudadano y valor estratégico como Melenara y Salinetas. El Ayuntamiento de Telde señala, no obstante, que existen alternativas viables para este tipo de infraestructuras en otras zonas del municipio, que cuentan con capacidad técnica para la evacuación de energía y están alejados de áreas residenciales.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, recuerda que en el mes de julio participó en una reunión en la sede de la Consejería de Energía junto a los vecinos, en la que el director general de Energía, Alberto Hernández, se comprometió a acudir al municipio para explicar directamente el proyecto a los residentes, junto con los técnicos del Gobierno de Canarias, y responder a las dudas que siguen sin resolverse. Peña subrayó que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna solicitud formal para esa reunión, y reiteró su disposición a facilitar un recinto, incluso un pabellón, para que puedan asistir todos los vecinos interesados.

«El compromiso de este gobierno es garantizar que los vecinos tengan toda la información de primera mano. Ahora esperamos que la Consejería cumpla lo prometido y venga a Telde a dar las explicaciones necesarias. Confiamos en que en este mes de septiembre tengamos una respuesta clara», declaró el regidor. Con este informe, el Ayuntamiento traslada oficialmente a la Consejería de Transición Ecológica y Energía su posición desfavorable a la planta de propano en Salinetas, al tiempo que reitera su disposición a colaborar en la búsqueda de emplazamientos alternativos que concilien las necesidades energéticas con la protección del territorio, la seguridad vecinal y la planificación urbanística del municipio.