Nueva zona de aparcamientos en la carretera de Melenara. Canarias7

Telde habilita zonas de aparcamiento en el ensanche de la carretera de Melenara

Operarios municipales han allanado, limpiado, delimitado y mejorado el terreno para su uso

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:28

El Ayuntamiento de Telde ha habilitado recientemente zonas de aparcamiento en el ensanche de la carretera de Melenara con el objetivo de proporcionar a vecinos y visitantes espacios donde dejar sus vehículos ante la creciente preocupación por la falta de lugares para aparcar en este barrio costero debido al cierre de otros solares.

Con una entrada visiblemente marcada, casi al principio del paseo que conecta la costa con Casas Nuevas, justo frente a la urbanización Costa Jardín, por el extremo más alejado del litoral, los conductores podrán acceder y dejar sus vehículos durante todo el recorrido de tierra hasta el límite que llega casi a la rotonda de Melenara, conocida como la del barco.

Operarios municipales han allanado, limpiado, delimitado y mejorado el terreno para su uso y en los próximos días se habilitará una señal indicativa de estacionamiento.

Más actuaciones

Esta no es la primera intervención municipal para dar respuesta a la falta de estacionamiento en la zona. Hace apenas unas semanas, el Ayuntamiento habilitó la parte superior del campo de fútbol de Melenara, colindante con Taliarte, para su uso como aparcamiento provisional.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, recuerda que en la zona costera de Melenara y su entorno no existen terrenos públicos de titularidad municipal disponibles para grandes aparcamientos, lo que obliga a buscar acuerdos con propietarios privados.

Pese a ello, el alcalde confirma que mantiene contacto directo y constante con dichos dueños para estudiar cesiones temporales o convenios que permitan abrir más espacios de estacionamiento, especialmente en épocas de mayor afluencia. .

