Telde contrata a 76 personas desempleadas para regenerar el paisaje agrícola del municipio Esta iniciativa entra dentro del proyecto Zonas Rurales Deprimidas 2025, que tiene como objetivo mejorar el medio ambiente de la ciudad

CANARIAS7 Telde Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:29

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro, pone en marcha Zonas Rurales Deprimidas 2025, un plan incluido en el Programa de Colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las Corporaciones Locales. Una iniciativa que tiene como principales objetivos disminuir el desempleo en el municipio, recuperar el paisaje agrícola de la ciudad y mejorar el medio ambiente.

En total se han contratado 76 desempleados del municipio, procedentes principalmente del sector agrícola. Con este proyecto se busca fomentar el desarrollo social, económico y cultural de Telde, al tiempo que se protege y mejora el medioambiente y el entorno rural, contribuyendo a mantener el paisaje agrícola tradicional.

El proyecto se centrará en la limpieza, acondicionamiento y adecentamiento de espacios críticos en áreas agrícolas deprimidas, así como en la mejora y el mantenimiento de caminos rurales. Entre las actuaciones previstas destacan las tareas en la finca El Viso, donde se llevará a cabo la reorganización y replantación de viñedos, la recuperación de cultivos como el olivo y la higuera, la limpieza de parcelas, el mantenimiento de muros de piedra seca, el compostaje y gestión de residuos vegetales, la puesta en servicio de nuevas parcelas y la realización de pequeñas obras civiles de acondicionamiento.

También se intervendrá en la finca de La Herradura, en San José de Las Longueras, con trabajos de limpieza y retirada de residuos, rehabilitación de muros, mejora de las redes de riego y acondicionamiento de los cuartos de aperos. Asimismo, se acometerá un plan de mejora de caminos rurales en todo el municipio, con labores de rehabilitación de vías, limpieza de márgenes y red de pluviales y mantenimiento de muros y parterres.

Tendrá una duración de tres meses y cuenta con un presupuesto total de 520.880,24 euros, procedentes de una subvención del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para la contratación de los trabajadores y trabajadoras. Para su ejecución se contratará personal en diferentes perfiles como encargados de obra, oficiales de primera de albañilería y pintura, peones agrícolas y personal administrativo.